Celina comenta liderança eleitoral em pesquisa do Correio: "Muito positiva"

Governadora destacou equilíbrio das contas públicas, solução para desafios do BRB e ampliação dos atendimentos na saúde ao analisar resultado do levantamento - (crédito: Marcelo / CB Press)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou ter recebido de forma positiva o resultado da primeira pesquisa eleitoral divulgada pelo Correio Braziliense para a disputa ao Governo do Distrito Federal em 2026. A declaração foi dada nesta quarta-feira (17/6), após a abertura do 7º Lide Summit Brasília, realizado no Brasília Palace Hotel. Para ela, o desempenho apontado pelo levantamento reflete as ações adotadas pela atual gestão diante dos desafios encontrados ao assumir o comando do Executivo local.

Celina destacou que assumiu o governo em meio a dificuldades financeiras e administrativas, incluindo um déficit de quase R$ 5 bilhões e problemas relacionados ao Banco de Brasília (BRB). Segundo a governadora, as medidas implementadas nos primeiros meses de gestão permitiram reorganizar as finanças públicas e ampliar investimentos em áreas prioritárias.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Eu avalio a notícia de uma forma muito positiva, até porque eu peguei o GDF com dois grandes desafios, que eram a questão financeira e a questão do BRB. Eu peguei com déficit financeiro de quase R$ 5 bilhões, peguei com um problema do BRB muito grave e dei solução para todos esses problemas. Eu cortei gastos, usei de forma eficiente os recursos e estou ampliando os atendimentos nas áreas prioritárias que são demanda da população, como a saúde”, afirmou.

Questionada sobre o crescimento nas pesquisas de candidatos ao Buriti como o ex-governador José Roberto Arruda, Celina ressaltou a sua liderança. “O que tenho a dizer é que estou primeiro lugar”, disse.

Durante coletiva, Celina também ressaltou que a população observa a capacidade de gestão e a entrega de resultados concretos. “Eu acho que a população está preocupada se você tem condição de realmente organizar o Estado. Em menos de 60 dias eu mostro isso. Eu resolvi o problema do BRB, resolvi os problemas das finanças públicas e estou entregando muito mais na área da saúde”, declarou.

Saúde

A chefe do Buriti também citou o trabalho realizado para reduzir a fila de espera por atendimentos na rede pública de saúde. De acordo com ela, a atual gestão optou por dar transparência aos números e enfrentar o problema de forma direta. “Na saúde, para você ter noção, eu peguei uma fila que foi a primeira vez que eu acho que um governador teve coragem de abrir. Eu abri uma fila de 32 mil pessoas em espera. Mas eu já contratei 20 mil, ou seja, eu tenho problema, mas eu sei enfrentá-lo”, disse.