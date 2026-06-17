Movimento Vote Consciente debate a importância dos serviços públicos

Com o slogan "Eleja candidatos e candidatas que defendam o serviço público", a ação ocorre até o fim das eleições de 2026 - (crédito: Foto: Divulgação/Instituto Servir Brasil)

O Instituto Servir Brasil lançou o movimento suprepartidário Vote Consciente, iniciativa que busca ampliar o debate e as reflexões em defesa dos serviços públicos, além da responsabilidade dos representantes eleitos na formulação de políticas de impacto social em todo o país. Com o slogan “Eleja candidatos e candidatas que defendam o serviço público”, a ação prossegue até o fim das eleições de 2026 organizando mobilização de conteúdos digitais, eventos e debates para a conscientização da sociedade acerca do tema.

“Todas as eleições são uma escolha sobre o país que queremos construir. Quando um eleitor vota, ele também está escolhendo o futuro da saúde, da educação, da segurança e da assistência social", disse Alison Souza, presidente da organização. "O Vote Consciente nasce para lembrar que o serviço público está presente no cotidiano da população e influencia diretamente a qualidade de vida dos brasileiros”, acrescenta.

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Braço técnico-operacional da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, o Instituto Servir Brasil é composto por 31 entidades nacionais que representam servidores e empregados nas esferas municipal, estadual e federal.

O Vote Consciente também estimula que os trabalhadores acompanhem o posicionamento de candidatos sobre temas relacionados a serviços públicos no Brasil. “Defender o serviço público é defender direitos. Quando fortalecemos esse debate, fortalecemos também a capacidade do Estado de atender a população e garantir serviços essenciais para milhões de brasileiros”, conclui Alison Souza.