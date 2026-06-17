Pesquisa Correio/OPINIÃO aponta para segundo turno entre Celina e Arruda

Manuela Sá*

O diretor do Opinião Inteligência Política, Alexandre Garcia, foi o entrevistado desta quarta-feira (17/06) do CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília. Aos jornalistas Ana Maria Campos e Carlos Alexandre de Souza, ele falou sobre a pesquisa Correio/OPINIÃO Inteligência Política, que apontou para a possibilidade de um segundo turno entre José Roberto Arruda (PSD) e Celina Leão (PP) na disputa para o Palácio do Buriti. Para Garcia, a dúvida em relação à elegibilidade de Arruda pode ser decisiva para a configuração da disputa eleitoral.

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O diretor acredita que as questões que cercam Arruda já se dispersaram entre os eleitores. Ele se refere à condenação em segunda instância em ação de improbidade administrativa da Operação Caixa de Pandora, que investigava esquema de corrupção no GDF. Agora a principal dúvida é se ele vai ou não poder concorrer nas eleições. “Para o eleitor, especialmente aquele insatisfeito com a situação atual, Arruda volta a ser uma possibilidade”, afirmou.

Com base nos dados da pesquisa, Garcia considera que Celina muito provavelmente vai seguir para o segundo turno. “As decisões em torno da candidatura de Arruda vão definir o rumo dessa segunda posição ou a intensidade com que Celina pode fechar o primeiro turno”, avaliou.

Para Garcia, Celina, com rejeição de 35,7%, aparece bem na pesquisa. A governadora não parece ter puxado o desgaste de Ibaneis Rocha (MDB), de quem era vice. O ex-governador aparece com uma rejeição de 54,6% entre quem acompanha sua trajetória. De modo geral, Garcia considerou que a rejeição a cada candidato é relativamente baixa.

Assista à íntegra do programa:

*Estagiária sob supervisão de Eduardo Pinho