InícioCidades DF
CB.Poder

Pesquisa Correio/OPINIÃO aponta para segundo turno entre Celina e Arruda

Em entrevista ao CB.Poder, o diretor do Opinião Inteligência Política analisou os números da pesquisa que mostram o cenário para eleições deste ano

17/06/2026. Ed Alves/CB/D.A Press. Cidades. CB Poder recebe Alexandre Garcia, diretor da Opinião Inteligência Política. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
17/06/2026. Ed Alves/CB/D.A Press. Cidades. CB Poder recebe Alexandre Garcia, diretor da Opinião Inteligência Política. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Manuela Sá*

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O diretor do Opinião Inteligência Política, Alexandre Garcia, foi o entrevistado desta quarta-feira (17/06) do CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília. Aos jornalistas Ana Maria Campos e Carlos Alexandre de Souza, ele falou sobre a pesquisa Correio/OPINIÃO Inteligência Política, que apontou para a possibilidade de um segundo turno entre José Roberto Arruda (PSD) e Celina Leão (PP) na disputa para o Palácio do Buriti. Para Garcia, a dúvida em relação à elegibilidade de Arruda pode ser decisiva para a configuração da disputa eleitoral. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O diretor acredita que as questões que cercam Arruda já se dispersaram entre os eleitores. Ele se refere à condenação em segunda instância em ação de improbidade administrativa da Operação Caixa de Pandora, que investigava esquema de corrupção no GDF. Agora a principal dúvida é se ele vai ou não poder concorrer nas eleições. “Para o eleitor, especialmente aquele insatisfeito com a situação atual, Arruda volta a ser uma possibilidade”, afirmou. 

Com base nos dados da pesquisa, Garcia considera que Celina muito provavelmente vai seguir para o segundo turno. “As decisões em torno da candidatura de Arruda vão definir o rumo dessa segunda posição ou a intensidade com que Celina pode fechar o primeiro turno”, avaliou. 

Para Garcia, Celina, com rejeição de 35,7%, aparece bem na pesquisa. A governadora não parece ter puxado o desgaste de Ibaneis Rocha (MDB), de quem era vice. O ex-governador aparece com uma rejeição de 54,6% entre quem acompanha sua trajetória. De modo geral, Garcia considerou que a rejeição a cada candidato é relativamente baixa. 

Assista à íntegra do programa: 

*Estagiária sob supervisão de Eduardo Pinho

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 17/06/2026 16:08
SIGA
x