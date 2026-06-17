InícioCidades DF
LUTO

Obituário: 42 funerais nesta quarta-feira (17/6); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 17 de junho de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (17/6):

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Campo da Esperança

  • Almir Paulino Rocha, 61 anos
  • Antônio Rodrigues de Souza, 83 anos
  • Anunciata de Freitas, 90 anos
  • Gaell Nunes Araújo, menos de 1 ano
  • Helenilda da Silva, 58 anos
  • Hélio Graça Mouta, 99 anos
  • Jayme Leiro Vilan, 100 anos
  • Joaquim Antônio Caiado, 81 anos
  • José de Oliveira Souza Júnior, 68 anos
  • José Luiz Villa Bande, 63 anos
  • Lucas José de Jesus, 30 anos
  • Maria Izabel de Aquino, 86 anos
  • Militana Ribeiro Evangelista, 90 anos
  • Nanci Maria Nunes, 52 anos
  • Rafael Ferreira Paiva, menos de 1 ano
  • Terezinha Pereira Laurentino, 94 anos
  • Vera Magalhães Carsten, 89 anos

Taguatinga

  • Durvail Ferreira de Paula, 88 anos
  • Elicia Guimarães de Melo, 91 anos
  • Geovanne Ferreira da Silva, 51 anos
  • José Batista das Neves Irmão, 89 anos
  • Maria das Neves Lucinda, 91 anos

Gama

  • Ana Lúcia Marçal Azevedo, 65 anos
  • Antônio Alves de Oliveira, 80 anos
  • Caio Silva de Araújo, menos de 1 ano
  • José Ribamar Brandão Reis, 66 anos
  • Maria Alzira da Silva, 90 anos
  • Zenilda Rosa de Jesus Portella, 83 anos

Planaltina

  • Adenir Rosa de Jesus, 68 anos
  • Arthur de Carvalho Vidal, 24 anos
  • Clodoaldo Chagas de Castro, 53 anos
  • Saturnino Alves Ponte, 55 anos

Brazlândia

  • Antônio Gomes de Oliveira, 74 anos
  • Natália Cristina Rosa de Oliveira, 30 anos

Sobradinho

  • Maria José da Cunha, 90 anos
  • Valdelice Brás da Cunha Cruz, 83 anos

Jardim Metropolitano

  • Aroldo da Silva Oliveira, 42 anos
  • Chloe Rodrigues Queiroz, 2 anos
  • Dalva Maria da Silva, 86 anos
  • Flávia Loyane Teixeira de Sousa, 21 anos
  • Manoel Coelho de Carvalho, 80 anos (cremação)
  • Neusa Gomes de Carvalho Rodrigues, 69 anos

Saiba Mais

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

 

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 17/06/2026 17:20
SIGA
x