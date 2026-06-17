Obituário: 42 funerais nesta quarta-feira (17/6); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (17/6):

Campo da Esperança



Almir Paulino Rocha, 61 anos



Antônio Rodrigues de Souza, 83 anos



Anunciata de Freitas, 90 anos



Gaell Nunes Araújo, menos de 1 ano



Helenilda da Silva, 58 anos



Hélio Graça Mouta, 99 anos



Jayme Leiro Vilan, 100 anos



Joaquim Antônio Caiado, 81 anos



José de Oliveira Souza Júnior, 68 anos



José Luiz Villa Bande, 63 anos



Lucas José de Jesus, 30 anos



Maria Izabel de Aquino, 86 anos



Militana Ribeiro Evangelista, 90 anos



Nanci Maria Nunes, 52 anos



Rafael Ferreira Paiva, menos de 1 ano



Terezinha Pereira Laurentino, 94 anos



Vera Magalhães Carsten, 89 anos

Taguatinga



Durvail Ferreira de Paula, 88 anos



Elicia Guimarães de Melo, 91 anos



Geovanne Ferreira da Silva, 51 anos



José Batista das Neves Irmão, 89 anos



Maria das Neves Lucinda, 91 anos

Gama



Ana Lúcia Marçal Azevedo, 65 anos



Antônio Alves de Oliveira, 80 anos



Caio Silva de Araújo, menos de 1 ano



José Ribamar Brandão Reis, 66 anos



Maria Alzira da Silva, 90 anos



Zenilda Rosa de Jesus Portella, 83 anos

Planaltina



Adenir Rosa de Jesus, 68 anos



Arthur de Carvalho Vidal, 24 anos



Clodoaldo Chagas de Castro, 53 anos



Saturnino Alves Ponte, 55 anos

Brazlândia



Antônio Gomes de Oliveira, 74 anos



Natália Cristina Rosa de Oliveira, 30 anos

Sobradinho



Maria José da Cunha, 90 anos



Valdelice Brás da Cunha Cruz, 83 anos

Jardim Metropolitano



Aroldo da Silva Oliveira, 42 anos



Chloe Rodrigues Queiroz, 2 anos



Dalva Maria da Silva, 86 anos



Flávia Loyane Teixeira de Sousa, 21 anos



Manoel Coelho de Carvalho, 80 anos (cremação)



Neusa Gomes de Carvalho Rodrigues, 69 anos



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