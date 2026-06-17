Obituário: 42 funerais nesta quarta-feira (17/6); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (17/6):
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Campo da Esperança
- Almir Paulino Rocha, 61 anos
- Antônio Rodrigues de Souza, 83 anos
- Anunciata de Freitas, 90 anos
- Gaell Nunes Araújo, menos de 1 ano
- Helenilda da Silva, 58 anos
- Hélio Graça Mouta, 99 anos
- Jayme Leiro Vilan, 100 anos
- Joaquim Antônio Caiado, 81 anos
- José de Oliveira Souza Júnior, 68 anos
- José Luiz Villa Bande, 63 anos
- Lucas José de Jesus, 30 anos
- Maria Izabel de Aquino, 86 anos
- Militana Ribeiro Evangelista, 90 anos
- Nanci Maria Nunes, 52 anos
- Rafael Ferreira Paiva, menos de 1 ano
- Terezinha Pereira Laurentino, 94 anos
- Vera Magalhães Carsten, 89 anos
Taguatinga
- Durvail Ferreira de Paula, 88 anos
- Elicia Guimarães de Melo, 91 anos
- Geovanne Ferreira da Silva, 51 anos
- José Batista das Neves Irmão, 89 anos
- Maria das Neves Lucinda, 91 anos
Gama
- Ana Lúcia Marçal Azevedo, 65 anos
- Antônio Alves de Oliveira, 80 anos
- Caio Silva de Araújo, menos de 1 ano
- José Ribamar Brandão Reis, 66 anos
- Maria Alzira da Silva, 90 anos
- Zenilda Rosa de Jesus Portella, 83 anos
Planaltina
- Adenir Rosa de Jesus, 68 anos
- Arthur de Carvalho Vidal, 24 anos
- Clodoaldo Chagas de Castro, 53 anos
- Saturnino Alves Ponte, 55 anos
Brazlândia
- Antônio Gomes de Oliveira, 74 anos
- Natália Cristina Rosa de Oliveira, 30 anos
Sobradinho
- Maria José da Cunha, 90 anos
- Valdelice Brás da Cunha Cruz, 83 anos
Jardim Metropolitano
- Aroldo da Silva Oliveira, 42 anos
- Chloe Rodrigues Queiroz, 2 anos
- Dalva Maria da Silva, 86 anos
- Flávia Loyane Teixeira de Sousa, 21 anos
- Manoel Coelho de Carvalho, 80 anos (cremação)
- Neusa Gomes de Carvalho Rodrigues, 69 anos
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postado em 17/06/2026 17:20