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Escala 6x1

Mesa Diretora da CLDF aprova fim da escala 6x1 para terceirizados da Casa

Proposta do deputado Ricardo Vale (PT) acaba com a escala 6x1 para trabalhadores terceirizados da Câmara; mudança entra em vigor nesta quarta-feira (17/6)

Aprovação irá beneficiar mais de 300 trabalhadores com uma redução de jornada de trabalho semanal de 44 para 40 horas, sem desconto salarial - (crédito: Rinaldo Morelli/Agência CLDF)
Aprovação irá beneficiar mais de 300 trabalhadores com uma redução de jornada de trabalho semanal de 44 para 40 horas, sem desconto salarial - (crédito: Rinaldo Morelli/Agência CLDF)

A Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou,  nesta quarta-feira (17/6), a proposta do deputado Ricardo Vale (PT), que coloca fim à escala 6x1 para os funcionários terceirizados da Casa. A medida passou a valer na data de aprovação e irá beneficiar mais de 300 trabalhadores com uma redução de jornada de trabalho semanal de 44 para 40 horas, sem desconto salarial. 

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Para Ricardo Vale, que é vice-presidente da CLDF, a “aprovação representa uma conquista histórica e reforça o compromisso do mandato com a defesa dos direitos dos trabalhadores.” De acordo com ele, a medida reforça o debate sobre a escala 6x1 para outros órgãos públicos do DF. 

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Por Correio Braziliense
postado em 17/06/2026 17:09 / atualizado em 17/06/2026 17:11
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