Mesa Diretora da CLDF aprova fim da escala 6x1 para terceirizados da Casa

Aprovação irá beneficiar mais de 300 trabalhadores com uma redução de jornada de trabalho semanal de 44 para 40 horas, sem desconto salarial - (crédito: Rinaldo Morelli/Agência CLDF)

A Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou, nesta quarta-feira (17/6), a proposta do deputado Ricardo Vale (PT), que coloca fim à escala 6x1 para os funcionários terceirizados da Casa. A medida passou a valer na data de aprovação e irá beneficiar mais de 300 trabalhadores com uma redução de jornada de trabalho semanal de 44 para 40 horas, sem desconto salarial.

Para Ricardo Vale, que é vice-presidente da CLDF, a “aprovação representa uma conquista histórica e reforça o compromisso do mandato com a defesa dos direitos dos trabalhadores.” De acordo com ele, a medida reforça o debate sobre a escala 6x1 para outros órgãos públicos do DF.