Confira os arraiás que agitam o fim de semana no DF

Anarriê! Mais um final de semana de junho se inicia recheado de festas juninas gratuitas. Paróquias, praças, parques e quadras se enfeitam para celebrar o São João nas Regiões Administrativas do Plano Piloto, Ceilândia, Mangueiral, Park Way, Samambaia, Vicente Pires, Santa Maria, Taguatinga, Sudoeste, Brazlândia e Gama.
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A seguir, os detalhes de 18 festas juninas que movimentam o DF de 19 a 21 de junho:
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Asa Norte
Arraiá da Apae-DF
Data: 20 de junho
Horário: 16h
Local: Apae-DF, SEPN 711/911, Asa Norte
Instagram: Arraiá de São João Paulo II
Contato: (61) 2101-0460
Entrada gratuita
Arraiá da 110 Norte
Data: 20 de junho
Horário: 17h
Local: SQN 110, Asa Norte
Contato: (61) 9248-0239
Entrada gratuita
Asa Sul
Sesc Tradições Juninas W3 Sul
Data: 21 de junho
Horário: 17h
Local: Sesc 504 Sul, Asa Sul
Instagram: @sescdf
Contato: (61) 3218-9101
Entrada gratuita
Brazlândia
Arraiá da Paróquia São Sebastião
Data: 19 e 20 de junho
Horário: 19h
Local: Paróquia São Sebastião, Brazlândia
Instagram: @pssbrazx
Contato: (61) 3391-1208
Entrada gratuita
Ceilândia
Arraiá da Ressu
Data: 19, 20 e 21 de junho
Horário: 18h
Local: Paróquia da Ressurreição, EQNN 05/07, Ceilândia
Instagram: @paroquiadaressureicao
Contato: (61) 3581-1046
Entrada gratuita
Gama
Quermesse de São João Batista
Data: 19, 20 e 21 de junho
Horário: 19h
Local: Paróquia São João Batista, Setor Sul, Gama
Instagram: @matrizsjbgama
Contato: (61) 3556-1738
Entrada gratuita
Arraiá do Padre Euclides
Sata: 20 de junho
Horário: 15h
Local: Chácara Iammar Ponte Alta Sul, Gama
Contato: (61) 99331-7865
Entrada gratuita
Mangueiral
Arraiá de São João Paulo II
Data: 19, 20 e 21 de junho
Horário: 19h
Local: Paróquia São João Paulo, Jardins Mangueiral
Instagram: @paroquiamangueiral
Contato: (61) 99444-0487
Entrada gratuita
Park Way
Arraiá da Sagrada Família
Data: 19 e 20 de junho
Horário: Dia 19 (sexta) às 18h e dia 20 (sábado) às 16h
Local: Paróquia Sagrada Família, Smpw Quadra 27, Park Way
Instagram: @sagradafamiliaparkway
Contato: (61) 98426-6305
Entrada gratuita
Festa Junina da Padroeira
Data: 19, 20 e 21 de junho
Horário: 18h30
Local: Santuário Imaculado Coração de Maria, Park Way
Instagram: @imaculadocoracaodf
Contato: (61) 3382-8625 ou (61) 9982-6973
Entrada gratuita
Samambaia
Arraiá das Dores
Data: 19 de junho
Horário: 19h
Local: Estacionamento da Paróquia Nossa Senhora das Dores, Samambaia Norte
Instagram: @pnsdoresdf
Entrada gratuita
Arraiá da Lamana
Data: 20 de junho
Horário: 10h
Local: Lamana, QS 608, Samambaia Norte
Instagram: @lamana.obrassociais
Contato: (61) 99824-5019
Entrada gratuita
Santa Maria
Arraiá da Providência
Data: 19, 20 e 21 de junho
Horário: 19h
Local: Terreno da Capela Virgem dos Pobres
Instagram: @paroquiadaprovidencia
Contato: (61) 3392-1522
Entrada gratuita
Sudoeste
Festa Junina Sudoeste, Octogonal e SIG
Data: 19 e 20 de junho
Horário: Dia 19 (sexta) às 15h e dia 20 (sábado) às 14h
Local: Parque Bosque do Sudoeste
Instagram: @admsudoesteoctogonal
Contato: (61) 3550-7026
Entrada gratuita
Taguatinga
Arraiá da Sagrada
Data: 19, 20 e 21 de junho
Horário: 18h
Local: Paróquia da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, Taguatinga Norte
Instagram: @paroquiasagradafamilia.jmj
Contato: (61) 3711-5654
Entrada gratuita, com 1kg de alimento não perecível
Arraiá da São João
Data: 19, 20, 21 e 24 de junho
Horário: 19h
Local: Paróquia São João Batista, Taguatinga Norte
Instagram: @saojoaobatistataguatinga
Contato: (61) 3526-6538
Entrada gratuita
Sesc Tradições Juninas
Data: 20 de junho
Horário: 17h
Local: Sesc Taguatinga Norte
Instagram: @sescdf
Contato: (61) 3218-9101
Entrada gratuita
Vicente Pires
Arraiá Paz e Bem
Data: 19, 20 e 21 de junho
Horário: 19h
Local: Paróquia São Francisco de Assis, Vicente Pires
Instagram: @saofranciscovp
Contato: (61) 99450-7297
Entrada gratuita.