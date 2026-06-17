Confira os arraiás que agitam o fim de semana no DF

Anarriê! Mais um final de semana de junho se inicia recheado de festas juninas gratuitas. Paróquias, praças, parques e quadras se enfeitam para celebrar o São João nas Regiões Administrativas do Plano Piloto, Ceilândia, Mangueiral, Park Way, Samambaia, Vicente Pires, Santa Maria, Taguatinga, Sudoeste, Brazlândia e Gama.

A seguir, os detalhes de 18 festas juninas que movimentam o DF de 19 a 21 de junho:

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Asa Norte

Arraiá da Apae-DF

Data: 20 de junho

Horário: 16h

Local: Apae-DF, SEPN 711/911, Asa Norte

Instagram: Arraiá de São João Paulo II

Contato: (61) 2101-0460

Entrada gratuita

Arraiá da 110 Norte

Data: 20 de junho

Horário: 17h

Local: SQN 110, Asa Norte

Contato: (61) 9248-0239

Entrada gratuita

Asa Sul

Sesc Tradições Juninas W3 Sul

Data: 21 de junho

Horário: 17h

Local: Sesc 504 Sul, Asa Sul

Instagram: @sescdf

Contato: (61) 3218-9101

Entrada gratuita

Brazlândia

Arraiá da Paróquia São Sebastião

Data: 19 e 20 de junho

Horário: 19h

Local: Paróquia São Sebastião, Brazlândia

Instagram: @pssbrazx

Contato: (61) 3391-1208

Entrada gratuita

Ceilândia

Arraiá da Ressu

Data: 19, 20 e 21 de junho

Horário: 18h

Local: Paróquia da Ressurreição, EQNN 05/07, Ceilândia

Instagram: @paroquiadaressureicao

Contato: (61) 3581-1046

Entrada gratuita

Gama

Quermesse de São João Batista

Data: 19, 20 e 21 de junho

Horário: 19h

Local: Paróquia São João Batista, Setor Sul, Gama

Instagram: @matrizsjbgama

Contato: (61) 3556-1738

Entrada gratuita

Arraiá do Padre Euclides

Sata: 20 de junho

Horário: 15h

Local: Chácara Iammar Ponte Alta Sul, Gama

Contato: (61) 99331-7865

Entrada gratuita

Mangueiral

Arraiá de São João Paulo II

Data: 19, 20 e 21 de junho

Horário: 19h

Local: Paróquia São João Paulo, Jardins Mangueiral

Instagram: @paroquiamangueiral

Contato: (61) 99444-0487

Entrada gratuita

Park Way

Arraiá da Sagrada Família

Data: 19 e 20 de junho

Horário: Dia 19 (sexta) às 18h e dia 20 (sábado) às 16h

Local: Paróquia Sagrada Família, Smpw Quadra 27, Park Way

Instagram: @sagradafamiliaparkway

Contato: (61) 98426-6305

Entrada gratuita

Festa Junina da Padroeira

Data: 19, 20 e 21 de junho

Horário: 18h30

Local: Santuário Imaculado Coração de Maria, Park Way

Instagram: @imaculadocoracaodf

Contato: (61) 3382-8625 ou (61) 9982-6973

Entrada gratuita

Samambaia

Arraiá das Dores

Data: 19 de junho

Horário: 19h

Local: Estacionamento da Paróquia Nossa Senhora das Dores, Samambaia Norte

Instagram: @pnsdoresdf

Entrada gratuita

Arraiá da Lamana

Data: 20 de junho

Horário: 10h

Local: Lamana, QS 608, Samambaia Norte

Instagram: @lamana.obrassociais

Contato: (61) 99824-5019

Entrada gratuita

Santa Maria

Arraiá da Providência

Data: 19, 20 e 21 de junho

Horário: 19h

Local: Terreno da Capela Virgem dos Pobres

Instagram: @paroquiadaprovidencia

Contato: (61) 3392-1522

Entrada gratuita

Sudoeste

Festa Junina Sudoeste, Octogonal e SIG

Data: 19 e 20 de junho

Horário: Dia 19 (sexta) às 15h e dia 20 (sábado) às 14h

Local: Parque Bosque do Sudoeste

Instagram: @admsudoesteoctogonal

Contato: (61) 3550-7026

Entrada gratuita

Taguatinga

Arraiá da Sagrada

Data: 19, 20 e 21 de junho

Horário: 18h

Local: Paróquia da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, Taguatinga Norte

Instagram: @paroquiasagradafamilia.jmj

Contato: (61) 3711-5654

Entrada gratuita, com 1kg de alimento não perecível

Arraiá da São João

Data: 19, 20, 21 e 24 de junho

Horário: 19h

Local: Paróquia São João Batista, Taguatinga Norte

Instagram: @saojoaobatistataguatinga

Contato: (61) 3526-6538

Entrada gratuita

Sesc Tradições Juninas

Data: 20 de junho

Horário: 17h

Local: Sesc Taguatinga Norte

Instagram: @sescdf

Contato: (61) 3218-9101

Entrada gratuita

Vicente Pires

Arraiá Paz e Bem

Data: 19, 20 e 21 de junho

Horário: 19h

Local: Paróquia São Francisco de Assis, Vicente Pires

Instagram: @saofranciscovp

Contato: (61) 99450-7297

Entrada gratuita.