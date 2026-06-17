MPDFT recomenda reestruturação das Farmácias de Alto Custo

Por Luiz Francisco*

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) recomendou à Secretaria de Saúde (SES-DF) uma restruturação das Farmácias de Alto Custo do DF. A medida foi expedida pela 4ª Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde (Prosus) e aponta déficit de profissionais, longas filas, insuficiência de senhas e problemas estruturais nas unidades da Asa Sul e de Ceilândia.

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Segundo o Prosus, o tempo excessivo de espera e as condições inadequadas de atendimento são problemas que representam violação à dignidade dos funcionários, especialmente dos pacientes com mobilidade reduzida ou em tratamento de doenças graves.

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Entre as recomendações, estão a implementação integral do sistema operacional Sismedex, para modernizar a gestão da assistência farmacêutica; a recomposição urgente do quadro de pessoal das unidades da Asa Sul, Ceilândia e Gama; e a reestruturação dos fluxos de atendimento para reduzir o tempo de espera dos usuários.

O MPDFT também pede a implantação de sistemas mais eficientes de agendamento e gestão de senhas, a criação de centros de infusão para determinados medicamentos, melhorias no conforto das áreas de espera e a regularização do programa de entrega domiciliar de medicamentos. Recomenda, ainda, a avaliação da criação de novas unidades ou da transferência das atuais para instalações mais adequadas, com o objetivo de descentralizar o atendimento e reduzir a sobrecarga das farmácias existentes.

De acordo com o documento, o órgão deverá apresentar um plano de ação com medidas para enfrentar os desafios identificados. O prazo para o cumprimento da recomendação é de 60 dias. A reportagem tenta contato com a SES-DF. O espaço segue aberto para um posicionamento da pasta.

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates