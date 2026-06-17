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Operação na Papuda apreende fumo e cocaína durante visita a presos

A ofensiva ocorreu na tarde desta quarta-feira (17/6) em horário de visita familiar aos presos. Foram interceptados 533 gramas de entorpecentes

Drogas foram apreendidas durante horÃ¡rio de visita - (crédito: Seape/DivulgaÃ§Ã£o)
Drogas foram apreendidas durante horÃ¡rio de visita - (crédito: Seape/DivulgaÃ§Ã£o)

Uma operação desencadeada pela Polícia Penal do DF impediu a entrada de meio quilo de drogas na Penitenciária do Distrito Federal 2, no Complexo Penitenciário da Papuda. A ofensiva ocorreu na tarde desta quarta-feira (17/6) em horário de visita familiar aos presos.

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As drogas, segundo informou a Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF), seriam entregues aos detentos. Em uma das inspeções, os policiais encontraram quase uma dezena de pacotes de fumo escondidos na calça de uma visitante, perto das partes íntimas.

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No banheiro destinado aos visitantes, na área externa da unidade prisional, policiais apreenderam cocaína. O total de entorpecentes interceptados foi de 533g. A ação reuniu a inteligência penitenciária, scanners e cães farejadores.

Segundo a Seape-DF, a operação chama a atenção para um fenômeno pouco conhecido fora do ambiente prisional: o elevado valor que determinadas substâncias passam a ter dentro das unidades penais. Itens como o fumo podem configurar em falta disciplinar grave para o custodiado e suspensão do visitante por até 12 meses.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 17/06/2026 18:34
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