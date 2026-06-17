Operação na Papuda apreende fumo e cocaína durante visita a presos

Uma operação desencadeada pela Polícia Penal do DF impediu a entrada de meio quilo de drogas na Penitenciária do Distrito Federal 2, no Complexo Penitenciário da Papuda. A ofensiva ocorreu na tarde desta quarta-feira (17/6) em horário de visita familiar aos presos.

As drogas, segundo informou a Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF), seriam entregues aos detentos. Em uma das inspeções, os policiais encontraram quase uma dezena de pacotes de fumo escondidos na calça de uma visitante, perto das partes íntimas.

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No banheiro destinado aos visitantes, na área externa da unidade prisional, policiais apreenderam cocaína. O total de entorpecentes interceptados foi de 533g. A ação reuniu a inteligência penitenciária, scanners e cães farejadores.

Segundo a Seape-DF, a operação chama a atenção para um fenômeno pouco conhecido fora do ambiente prisional: o elevado valor que determinadas substâncias passam a ter dentro das unidades penais. Itens como o fumo podem configurar em falta disciplinar grave para o custodiado e suspensão do visitante por até 12 meses.