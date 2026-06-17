Mais de 200 escorpiões foram achados em casa onde criança foi picada

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) orienta que a Vigilância Ambiental seja acionada pelo número 160 - (crédito: Tony Oliveira/Agência Brasília)

Em cerca de um ano, mais de 200 escorpiões foram encontrados na casa onde Valentina Lima, 11 anos, foi picada, no Riacho Fundo 1, segundo informaram familiares. A criança está internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Lúcia, na Asa Norte.

Claudete Cirino, tia da criança, afirmou que todos os escorpiões que apareceram na residência foram mortos e colocados em um pote de vidro. “Essa época aparece demais e parece que ninguém faz nada”, disse.

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Valentina foi picada múltiplas vezes por um escorpião na última sexta-feira (12/6), quando calçou o tênis para ir à escola. Por causa da dor, ela demorou para tirar o pé do calçado, sendo picada mais duas vezes pelo aracnídeo.

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Na madrugada de sexta para sábado, a criança sofreu três paradas cardíacas, precisando ser intubada. “Até as 3h, ela estava bem, brincando no leito. A primeira parada durou 40 minutos, depois vieram as outras duas e a intubaram", contou a tia.

Nesta quarta-feira (17/6), familiares se reunirão no estacionamento do hospital para um momento de oração em favor da vida de Valentina.

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) orienta que a Vigilância Ambiental seja acionada pelo número 160 ou (61) 3449-4427. Se uma pessoa for picada, é necessário lavar o local da picada com água e sabão, manter o membro afetado elevado e procurar atendimento médico o mais rápido possível. A secretaria também orienta que o animal seja capturado e levado com a vítima ao atendimento para que o melhor tratamento seja avaliado.

Confira a lista de hospitais com o soro:

Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib)

Hospital Regional da Asa Norte (Hran)

Hospital Regional do Guará (HRGU)

Hospital Regional de Brazlândia (HRBz)

Hospital da Região Leste (Paranoá)

Hospital Regional de Ceilândia (HRC)

Hospital Regional do Gama (HRG)

Hospital Regional de Santa Maria (HRSM)

Hospital Regional de Planaltina (HRPL)

Hospital Regional de Sobradinho (HRS)

Hospital Regional de Taguatinga (HRT)