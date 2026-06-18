DF registra 1.974 acidentes por escorpião em pouco mais de cinco meses

Em cinco meses e 13 dias, o Distrito Federal registrou 1.974 acidentes por escorpião, 6,42% a mais do que o registrado no mesmo período de 2025, quando foram 1.855 casos, segundo a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). A preocupação em torno do aracnídeo retornou com intensidade após uma menina de 11 anos ser picada ao calçar o tênis para ir à escola, no Riacho Fundo 1, há seis dias.

Até o fechamento desta edição, Valentina Lima seguia internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Lúcia, na Asa Norte. Na noite de ontem, familiares e amigos realizaram um ato no estacionamento do hospital, com orações em favor da saúde da menina.

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Claudete Cirino, tia da criança, contou ao Correio que, na sexta-feira, Valentina estava no quarto e calçava o tênis para ir à escola. Por causa da dor, ela demorou para tirar o pé do calçado, sendo picada mais duas vezes pelo aracnídeo. Segundo a familiar, a sobrinha recebeu múltiplas picadas.

A criança foi encaminhada ao Hospital do Guará. Na madrugada de sexta para sábado, a criança sofreu três paradas cardíacas, precisando ser intubada. “Até as 3h ela estava bem, brincando no leito. A primeira parada durou 40 minutos, depois vieram as outras duas e a intubaram", contou a tia.

Ainda de acordo com Claudete, em um ano, mais de 200 escorpiões foram encontrados na mesma casa onde Valentina sofreu o incidente. “Todos os escorpiões que apareceram foram mortos e colocados em um pote de vidro”, disse ela.

Notificações

Em 2025, 4.640 acidentes por escorpião foram registrados no DF. Segundo a SES-DF, a distribuição dos casos entre as regiões administrativas pode variar ao longo dos anos e dos meses, em função das condições ambientais e climáticas favoráveis à ocorrência desses acidentes. Até ontem, as regiões com maior incidência de casos são Estrutural, São Sebastião e Planaltina.

Em relação à gravidade, informou a pasta, até 13 de junho de 2026 foram registrados 32 casos classificados como graves, o que corresponde a 1,6% do total de acidentes notificados no período.

Onde pedir ajuda



Em casos de acidentes ou presença de animais peçonhentos, como escorpiões, aranhas, lagartas e lacraias, a Vigilância Ambiental pode ser acionada pelo telefone 162 ou pelo Participa DF (https://www.participa.df.gov.br/) para agendamento de inspeção.

A secretaria ressalta que não é atribuição da vigilância ambiental o serviço de dedetização. O trabalho concentra-se na inspeção, orientação e prevenção.

O órgão recomenda que, se for picado por escorpião, as orientações são lavar o local da picada com água e sabão para remover sujeira; elevar o membro afetado a fim de evitar que o veneno se espalhe mais rapidamente; procurar atendimento médico imediatamente.

Em caso de emergência, a pessoa deve contatar imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) ou o Corpo Militar de Bombeiros (193).

Na rede pública, as seguintes unidades disponibilizam o soro antiescorpiônico: Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib), Hospital Regional da Asa Norte (Hran), Hospital Regional do Guará (HRGu), Hospital Regional de Brazlândia (HRBz), Hospital da Região Leste (Paranoá), Hospital Regional de Ceilândia (HRC), Hospital Regional do Gama (HRG), Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), Hospital Regional de Planaltina (HRPl), Hospital Regional de Sobradinho (HRS) e Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

