Celina Leão dá entrada no hospital após sentir dores no peito

A governadora do DF, Celina Leão (PP), deu entrada no Hospital Santa Lúcia na noite desta quarta-feira (17/6). O Correio apurou que a chefe do Executivo local sentiu dores no peito.

Em 30 de maio, Celina Leão foi internada no Hospital Santa Lúcia com quadro de pneumotórax. A governadora passou por procedimento de drenagem e recebeu alta em 1º de junho.

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À época, Celina Leão relatou ter sentido dores no corpo, febre e falta de ar desde 28 de maio. “Como tenho contato com muita gente, vim fazer exame, porque pensei que poderia ser covid. Só que o diagnóstico deu pneumotórax. No sábado à noite, por volta das 22h, fizemos a drenagem. Fiquei bem ontem, e hoje estou de alta”, disse ao receber alta hospitalar.

