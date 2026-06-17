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Celina Leão dá entrada no hospital após sentir dores no peito

Essa é a segunda internação da governadora em menos de um mês. Em 30 de maio, ela deu entrada no hospital com pneumotórax

Celina Leão é internada após dores no peito - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília)
Celina Leão é internada após dores no peito - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

A governadora do DF, Celina Leão (PP), deu entrada no Hospital Santa Lúcia na noite desta quarta-feira (17/6). O Correio apurou que a chefe do Executivo local sentiu dores no peito.

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Em 30 de maio, Celina Leão foi internada no Hospital Santa Lúcia com quadro de pneumotórax. A governadora passou por procedimento de drenagem e recebeu alta em 1º de junho.

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À época, Celina Leão relatou ter sentido dores no corpo, febre e falta de ar desde 28 de maio. “Como tenho contato com muita gente, vim fazer exame, porque pensei que poderia ser covid. Só que o diagnóstico deu pneumotórax. No sábado à noite, por volta das 22h, fizemos a drenagem. Fiquei bem ontem, e hoje estou de alta”, disse ao receber alta hospitalar.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 17/06/2026 20:55 / atualizado em 17/06/2026 20:57
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