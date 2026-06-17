Polícia Civil prende 113 suspeitos de tráfico e apreende quase R$ 3 milhões

Caso de importunação sexual é investigado pela 6ª DP, no Paranoá - (crédito: Laezia Bezerra/CB)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu 113 pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas entre janeiro e meados de junho deste ano. Os dados foram divulgados nessa terça-feira (16/6) pela Seção de Repressão às Drogas da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).

Segundo a corporação, as prisões ocorreram no contexto de 65 operações executadas ao longo de 2026, para desarticular pontos de venda de entorpecentes e identificar fornecedores que atuavam no DF.

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Nas ações, a polícia apreendeu cerca de 89kg de drogas, entre maconha, skunk, haxixe, cocaína, crack, ecstasy e lança-perfume. Também foram recolhidas 14 ampolas de medicamentos de procedência considerada irregular.

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De acordo com a PCDF, o valor estimado dos entorpecentes apreendidos é de R$ 1,8 milhão. Além das drogas, investigadores recolheram 167 bens vinculados às apurações, entre veículos, aparelhos eletrônicos, dinheiro em espécie e outros objetos. O patrimônio foi avaliado em cerca de R$ 1,17 milhão.

Somados, drogas e bens apreendidos representam quase R$ 3 milhões retirados de circulação, segundo cálculo da polícia.

A corporação afirma que as investigações resultaram na prisão de suspeitos apontados como responsáveis pelo abastecimento de drogas em diferentes regiões do Distrito Federal. A polícia sustenta que as operações interromperam rotas de distribuição e atingiram financeiramente grupos envolvidos com o tráfico.

