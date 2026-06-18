Prefeito de Anápolis explica suspeita de radioatividade em equipamento abandonado

Corrêa explicou que investigava a situação e que uma equipe fazia o reconhecimento do material - (crédito: Reprodução/Instagram/@oficialmarciocorrea)

Em dois vídeos postados nesta quinta-feira (18/6), o prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL-GO), explicou a situação de um equipamento encontrado em um ferro-velho da cidade com suspeita de emitir radiação. Segundo o prefeito, trata-se de um "equipamento de guerra dos EUA, da década de 1960", que foi abandonado.

No começo da tarde, Corrêa explicou que investigava a situação e que uma equipe fazia o reconhecimento do material. O prefeito também pediu ponderação para evitar a propagação de fake news sobre o caso. "Assim que tomamos conhecimento, acionamos a Vigilância Sanitária, os bombeiros, e está vindo um físico. Não é hora de fazer alarde com a população", declarou.

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Poucas horas depois, o prefeito publicou o vídeo de uma vistoria realizada no ferro-velho. Ao lado de integrantes da Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen), o prefeito assegurou que o equipamento não está emitindo radiação.

"A avaliação técnica confirmou que não há emissão de radioatividade nas condições em que o equipamento foi encontrado. Mesmo assim, ele passará por destinação adequada, já que contém material que exige um descarte seguro", escreveu.