MPDF investiga BRB, GDF e Picpay por desconto ilegal na folha dos servidores

Computadores e celulares foram apreendidos na residência de uma servidora no Gama. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

*Luiz Francisco

A vice-Procuradoria-Geral de Justiça e a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor (Prodecon), com apoio do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Decor) da Polícia Civil do DF cumprem 50 mandados de busca e apreensão em uma operação que apura um esquema de descontos ilegais nos contracheques de servidores distritais.

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São alvos da operação o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa — preso por fraudes na tentativa de compra do Master que dixou um rombo de ao menos R$ 8 bilhões no banco estatal em operações que chegam a R$ 21,9 bilhões —; servidors do banco; o ex-secretário de Economia do DF, Ney Ferraz; e a PicPay. Também houve busca e apreensão no Instituto de Previdência dos Servidores do DF (Iprev) e na Associação dos Servidores Públicos do DF.

Um dos alvos é uma funcionária do BRB, moradora do Setor Leste do Gama. Os policiais da Decor chegaram à casa dela por volta das 6h, vasculharam o imóvel e levaram dois computadores e dois telefones.

Em nota, a Secretaria de Economia do Distrito Federal, um dos alvos da operação do MPDFT que investiga descontos ilegais na folha de pagamento de servidores distrirtais, afirmou, em nota que os mandados de busca e apreensão e as apurações dizem respeito a acordos firmados em períodos anteriores à atual gestão.

O Correio também fez contato com a assessoria de imprensa do BRB e da Picpay e aguarda retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

*Estagiário sob a supervisão de Adriana Bernades

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