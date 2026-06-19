Agências do trabalhador do DF oferecem quase 1,5 mil vagas nesta sexta

O maior volume de contratações se concentra na função de operador de caixa - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

As agências do trabalhador do Distrito Federal abrem as portas nesta sexta-feira (19/6) com a oferta de 1.479 vagas de emprego. Os postos de trabalho estão disponíveis para candidatos de diversos níveis de escolaridade, contemplando tanto profissionais experientes quanto aqueles que buscam a primeira oportunidade no mercado.

Leia também: Feirão do Trabalhador termina nesta sexta com vários empregos disponíveis

O principal destaque do dia é o cargo de subencarregado de terraplenagem, com duas vagas abertas em São Sebastião e salário de R$ 4,5 mil. O maior volume de contratações se concentra na função de operador de caixa, que soma 190 vagas com remuneração de R$ 1,7 mil, além de benefícios.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os interessados em participar das seleções têm duas opções: cadastrar o currículo diretamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou comparecer pessoalmente a uma das 16 agências do trabalhador do DF, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Mesmo que o candidato não encontre uma vaga compatível com seu perfil nesta sexta, as autoridades recomendam a realização do cadastro. O sistema da secretaria faz o cruzamento automático de dados, permitindo que o profissional seja convocado para processos seletivos futuros assim que novas oportunidades surgirem.

Empresários e microempreendedores que desejam anunciar vagas ou utilizar as instalações das agências para a realização de entrevistas também podem utilizar o serviço. O cadastro pode ser feito presencialmente, pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br ou por meio do Canal do Empregador, disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).