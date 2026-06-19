Incêndio atinge bistrô na Asa Norte e mobiliza evacuação de prédio

No local, as equipes identificaram que o incêndio havia começado no interior do comércio, que não estava em funcionamento - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um incêndio atingiu um bistrô localizado na CLN 413 da Asa Norte, nesta quinta-feira (18/6). O fogo teve início em um estabelecimento comercial situado no térreo de um prédio de uso misto, que conta com unidades residenciais nos andares superiores e subsolo. Apesar da gravidade da ocorrência, não houve registro de vítimas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 22h52 e mobilizou quatro viaturas para o atendimento. No local, as equipes identificaram que o incêndio havia começado no interior do comércio, que não estava em funcionamento.

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Enquanto montavam as linhas de combate às chamas, os bombeiros realizaram o desligamento da energia elétrica da edificação e promoveram a evacuação preventiva dos moradores dos andares superiores.

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Para acessar o estabelecimento, foi necessário realizar uma entrada forçada. Em seguida, os militares iniciaram o combate ao fogo com linhas de mangueiras pressurizadas, conseguindo controlar e extinguir rapidamente as chamas.

Após a extinção do incêndio, as equipes realizaram uma varredura no subsolo do prédio, onde encontraram e resgataram um gato sem ferimentos. Os bombeiros também executaram os procedimentos de rescaldo e ventilação mecânica, com o objetivo de eliminar a fumaça acumulada e restabelecer as condições de segurança no imóvel.

Após o atendimento, o local ficou sob responsabilidade do proprietário do estabelecimento. A perícia do CBMDF foi acionada para apurar as causas do incêndio.