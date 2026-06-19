Secretaria de Economia diz que investigação refere-se a fatos anteriores à atual gestão

A Secretaria de Economia do Distrito Federal, um dos alvos da operação do MPDFT que investiga descontos ilegais na folha de pagamento de servidores distrirtais, afirmou, em nota que os mandados de busca e apreensão e as apurações dizem respeito a acordos firmados em períodos anteriores à atual gestão.

A pasta acrescentou também que o foco do processo judicial está estritamente na conduta individual de agentes públicos, desvinculando os fatos da atuação institucional do órgão. E que os gestores abiram as instalações e prestaram total apoio aos investigadores para o recolhimento dos materiais solicitados, mantendo colaboração integral com as autoridades do Distrito Federal.

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A operação Juros Zero é coordenada pela vice-Procuradoria-Geral de Justiça e a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor (Prodecon), com apoio do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Decor) da Polícia Civil do DF, e ocorreu na manhã desta sexta-feira (19/6).

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Entre os alvos da investigação estão o ex-secretário de Economia do DF, Ney Ferraz, o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, além de integrantes do Iprev, da Associação dos Servidores Públicos do DF e da empresa PicPay. Durante as diligências, equipamentos de servidores da pasta foram recolhidos pelas equipes policiais.

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Veja a nota na íntegra:

"A Secretaria de Economia informa que, nesta sexta-feira (19), o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizaram ação de busca e apreensão relacionada a equipamentos utilizados por alguns servidores da Pasta no âmbito de investigação que apura fatos relacionados a acordos para concessão de empréstimos consignados firmados em período anterior. A Secretaria esclarece que a investigação tem como objeto a conduta de agentes públicos e não a atuação institucional da Pasta.

A Secretaria está colaborando integralmente com as autoridades responsáveis pela investigação, garantindo pleno acesso às instalações e prestando todo o apoio necessário para o cumprimento das diligências e a coleta dos materiais solicitados."

A ação conjunta cumpre 50 mandados de busca e apreensão para apurar irregularidades e descontos ilegais em empréstimos consignados na folha de pagamento de servidores vinculados ao Banco de Brasília (BRB).



