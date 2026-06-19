Esquema de descontos ilegais na folha envolvem servidores do BRB e PicPay, diz MPDFT

MPDFT com apoio da Decor cumpriram 50 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de esquema que promoveu descontos ilegais na folha de servidores distritais - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)

O Banco de Brasília (BRB) é um dos principais alvos da Operação Juro Zero , realizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) na manhã desta sexta-feira (19/6). A investigação apura um suposto esquema de fraudes envolvendo a folha de pagamento dos servidores do Governo do Distrito Federal (GDF), com possíveis irregularidades na oferta de operações financeiras por meio de descontos em folha. Ao todo, foram cumpridos 50 mandados de busca e apreensão no DF, em Curitiba (PR) e em São Paulo (SP), onde está localizada a sede do PicPay.

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A operação é coordenada pela Vice-Procuradoria-Geral de Justiça e pela Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor (Prodecon), em atuação conjunta com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), responsável pelas investigações. As ordens judiciais foram expedidas pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT).

Segundo o MPDFT, o objetivo é reunir provas sobre um suposto esquema fraudulento relacionado à folha de pagamento dos servidores distritais . Até o momento, o órgão não divulgou detalhes sobre a dinâmica das fraudes nem informou o número total de investigados.

As investigações seguem sob sigilo, e o Ministério Público informou que novas informações poderão ser divulgadas à medida que o andamento das diligências permitir. Veja o que dizem os investigados

Secretaria de Economia

"A Secretaria de Economia informa que, nesta sexta-feira (19), o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizaram ação de busca e apreensão relacionada a equipamentos utilizados por alguns servidores da Pasta no âmbito de investigação que apura fatos relacionados a acordos para concessão de empréstimos consignados firmados em período anterior. A Secretaria esclarece que a investigação tem como objeto a conduta de agentes públicos e não a atuação institucional da Pasta. Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular. A Secretaria está colaborando integralmente com as autoridades responsáveis pela investigação, garantindo pleno acesso às instalações e prestando todo o apoio necessário para o cumprimento das diligências e a coleta dos materiais solicitados." Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO O Correio fez contato com a assessoria de imprensa do BRB, da Picpay, do Ipreve e da Associação de Servidores Publicos do DF e aguarda retorno. O espaço segue aberto para manifestações.