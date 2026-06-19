Homem é preso após tentar matar companheira a facadas em Ceilândia

Durante a varredura na casa, os policiais localizaram uma barra de ferro e duas facas - (crédito: PMDF/Divulgação)

Uma mulher de 22 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio na madrugada desta sexta-feira (19/6), em Ceilândia. Segundo o relato da vítima, ela foi atacada pelo próprio companheiro, 28, dentro da residência do casal, na QNN 2, Conjunto F. Apesar de estar ferida, ela conseguiu escapar após pular o muro da casa e buscar socorro na rua onde moravam.

A ocorrência foi atendida às 0h38, quando policiais militares do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM), que realizavam patrulhamento na Avenida Leste de Ceilândia Sul, foram abordados por populares. Eles informaram que uma mulher ferida pedia ajuda após ter sido agredida pelo marido.

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No local, os militares encontraram a vítima com um pijama e com o corpo coberto de sangue. Além disso, ela apresentava diversos ferimentos aparentes nos braços, pescoço, costas e pernas. A mulher relatou que o companheiro teria feito uso de drogas antes das agressões.

Segundo a vítima, o suspeito utilizou um cabo de vassoura com base metálica e outros objetos para atacá-la de forma brutal. Ela também informou que, durante o episódio, o agressor utilizou objetos cortantes para cortar seus cabelos.

Diante da gravidade das agressões, os policiais acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) para prestar socorro à vítima e solicitaram apoio de outras equipes para localizar o autor. Após avaliação e atendimento médico, a mulher foi transportada consciente e orientada para uma unidade hospitalar da região.

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Com as informações fornecidas pela vítima, as equipes seguiram até a residência onde o suspeito estava. No local, determinaram que ele abrisse a porta, mas o suspeito alegou não possuir a chave da residência e os militares arrombaram a porta para efetuar a prisão em flagrante.

Durante a varredura na casa, os policiais localizaram uma barra de ferro e duas facas. Conforme relatado pela vítima, os objetos também teriam sido utilizados durante as agressões. Os militares encontraram ainda um cenário de extrema violência dentro da residência, com móveis e objetos destruídos e grande quantidade de sangue espalhada pelos cômodos.

O suspeito foi levado ao hospital para avaliação de lesões superficiais e, após atendimento, foi conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), juntamente com os objetos apreendidos.