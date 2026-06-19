DF tem 11 hospitais com soro antiescorpiônico; saiba quais são

Até o momento, as regiões com maior número de notificações em 2026 são Estrutural, São Sebastião e Planaltina - (crédito: Monique Renne/Esp. CB)

O aumento dos acidentes com escorpiões no Distrito Federal tem reforçado a importância de saber onde buscar atendimento em caso de picada. A preocupação voltou ao centro das atenções após uma menina de 11 anos ser picada pelo animal ao calçar o tênis para ir à escola, no Riacho Fundo I, há última sexta-feira (12/6).

De acordo com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), entre 1º de janeiro e 13 de junho deste ano foram registrados 1.974 acidentes envolvendo escorpiões. O número é 6,42% superior ao verificado no mesmo período de 2025, quando houve 1.855 ocorrências.

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Para atender pacientes vítimas desse tipo de acidente, a rede pública do DF conta com 11 hospitais que mantêm estoque de soro antiescorpiônico. As unidades são:



Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib),

Hospital Regional da Asa Norte (Hran),

Hospital Regional do Guará (HRGu),

Hospital Regional de Brazlândia (HRBz),

Hospital da Região Leste (Paranoá),

Hospital Regional de Ceilândia (HRC),

Hospital Regional do Gama (HRG),

Hospital Regional de Santa Maria (HRSM),

Hospital Regional de Planaltina (HRPl),

Hospital Regional de Sobradinho (HRS) e

Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

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No ano passado, o Distrito Federal registrou 4.640 acidentes por escorpião. Segundo a SES-DF, a ocorrência desses casos varia entre as regiões administrativas e está associada a fatores ambientais e climáticos que favorecem a proliferação dos animais.

Até o momento, as regiões com maior número de notificações em 2026 são Estrutural, São Sebastião e Planaltina. No mesmo período, foram contabilizados 32 casos graves, o equivalente a 1,6% do total de acidentes registrados.

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A Secretaria de Saúde orienta que, em caso de picada, a vítima lave o local com água e sabão e procure atendimento médico o mais rápido possível. Também é recomendado manter o membro afetado elevado até a chegada ao serviço de saúde. Em situações de urgência, o Samu pode ser acionado pelo telefone 192 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Em caso de aparecimento de escorpiões ou outros animais peçonhentos em casas ou áreas públicas, a população pode solicitar uma inspeção da Vigilância Ambiental pelo telefone 162 ou por meio da plataforma Participa DF. O órgão destaca que o serviço é voltado à orientação, prevenção e vistoria dos locais, não incluindo ações de dedetização.