DF tem 11 hospitais com soro antiescorpiônico; saiba quais são

O aumento dos acidentes com escorpiões no Distrito Federal tem reforçado a importância de saber onde buscar atendimento em caso de picada. A preocupação voltou ao centro das atenções após uma menina de 11 anos ser picada pelo animal ao calçar o tênis para ir à escola, no Riacho Fundo I, há última sexta-feira (12/6).
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De acordo com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), entre 1º de janeiro e 13 de junho deste ano foram registrados 1.974 acidentes envolvendo escorpiões. O número é 6,42% superior ao verificado no mesmo período de 2025, quando houve 1.855 ocorrências.
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Para atender pacientes vítimas desse tipo de acidente, a rede pública do DF conta com 11 hospitais que mantêm estoque de soro antiescorpiônico. As unidades são:
- Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib),
- Hospital Regional da Asa Norte (Hran),
- Hospital Regional do Guará (HRGu),
- Hospital Regional de Brazlândia (HRBz),
- Hospital da Região Leste (Paranoá),
- Hospital Regional de Ceilândia (HRC),
- Hospital Regional do Gama (HRG),
- Hospital Regional de Santa Maria (HRSM),
- Hospital Regional de Planaltina (HRPl),
- Hospital Regional de Sobradinho (HRS) e
- Hospital Regional de Taguatinga (HRT).
No ano passado, o Distrito Federal registrou 4.640 acidentes por escorpião. Segundo a SES-DF, a ocorrência desses casos varia entre as regiões administrativas e está associada a fatores ambientais e climáticos que favorecem a proliferação dos animais.
Até o momento, as regiões com maior número de notificações em 2026 são Estrutural, São Sebastião e Planaltina. No mesmo período, foram contabilizados 32 casos graves, o equivalente a 1,6% do total de acidentes registrados.
A Secretaria de Saúde orienta que, em caso de picada, a vítima lave o local com água e sabão e procure atendimento médico o mais rápido possível. Também é recomendado manter o membro afetado elevado até a chegada ao serviço de saúde. Em situações de urgência, o Samu pode ser acionado pelo telefone 192 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Em caso de aparecimento de escorpiões ou outros animais peçonhentos em casas ou áreas públicas, a população pode solicitar uma inspeção da Vigilância Ambiental pelo telefone 162 ou por meio da plataforma Participa DF. O órgão destaca que o serviço é voltado à orientação, prevenção e vistoria dos locais, não incluindo ações de dedetização.