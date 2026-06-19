Procon-DF realiza fiscalização de bares da Asa Sul antes do jogo do Brasil

Procon-DF realiza fiscalização de bares da Asa Sul em preparação para jogo do Brasil nesta sexta-feira (19) - (crédito: João Pedro Zamora/CB/DA Press)

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon-DF) realizou, na manhã desta sexta-feira (19/6), uma ação preventiva em múltiplos bares da Asa Sul, no CLS 201 e 202, com o objetivo de orientar os consumidores a respeito de atitudes que podem ou não serem realizadas no período da Copa do Mundo.

A iniciativa ocorre nesta sexta (19/6) devido ao jogo da seleção brasileira contra o Haiti, válido pela segunda rodada da fase de grupos, às 21h30. Durante a transmissão dos jogos, é preciso tomar cuidado com possíveis infrações no código do consumidor em desfavor dos clientes.

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O diretor de fiscalização do Procon-DF, Rafael Oliveira, esteve presente durante as ações e comenta a respeito das práticas não permitidas mais relatadas. "Alguns bares, restaurantes e outros estabelecimentos começam a cobrar ingressos para entrada ou cobrar taxas adicionais sem informar o consumidor com a clareza necessária. Isso prejudica o cliente, que precisa ter noção desses fatores na hora de decidir se vai ver o jogo naquele lugar ou não", contou.









Apesar da ação ser educativa, ela ainda serve para fiscalizar o funcionamento dos locais. A multa mínima para infração detectada pelo Procon-DF é de R$ 5 mil, todavia, violações maiores podem levar até mesmo à interdição do estabelecimento.

A ação ocorreu pela primeira vez nesta sexta (19/6), mas vai continuar pelo resto do campeonato mundial. "Nosso plano é estender a iniciativa para outras regiões em outros dias, inclusive quando não tiver jogo do Brasil", disse Oliveira. Dentre as regiões planejadas, o especialista citou Guará, Águas Claras e Taguatinga.

