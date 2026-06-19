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Prisão

Foragido por não pagar pensão alimentícia é preso no Bandeirante

O homem estava escondido na casa dos pais e foi detido pela Polícia Milttar. Ele foi levado para a 1ª DP, na Asa Sul

Homem que não pagou pensão aimentícia é preso no Núcleo Bandeirante - (crédito: Arquivo pessoal)
Homem que não pagou pensão aimentícia é preso no Núcleo Bandeirante - (crédito: Arquivo pessoal)

A Polícia Militar do Distrito Federal, por meio da equipe do Grupo Tático Operacional (GTOP 45), cumpriu um mandado de prisão na tarde desta quinta-feira (19/6), no Núcleo Bandeirante.

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Durante o patrulhamento, os policiais receberam informações do Serviço de Inteligência do Batalhão sobre a existência de um mandado de prisão por pensão alimentícia contra um homem. As informações davam conta que o foragido estaria escondido na casa dos pais, o que se confirmou.

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No momento da ação, o homem encontrava-se acompanhado de uma criança. O menor foi entregue a outro responsável e o suspeito foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 19/06/2026 15:54
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