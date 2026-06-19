Foragido por não pagar pensão alimentícia é preso no Bandeirante

Homem que não pagou pensão aimentícia é preso no Núcleo Bandeirante - (crédito: Arquivo pessoal)

A Polícia Militar do Distrito Federal, por meio da equipe do Grupo Tático Operacional (GTOP 45), cumpriu um mandado de prisão na tarde desta quinta-feira (19/6), no Núcleo Bandeirante.

Durante o patrulhamento, os policiais receberam informações do Serviço de Inteligência do Batalhão sobre a existência de um mandado de prisão por pensão alimentícia contra um homem. As informações davam conta que o foragido estaria escondido na casa dos pais, o que se confirmou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No momento da ação, o homem encontrava-se acompanhado de uma criança. O menor foi entregue a outro responsável e o suspeito foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).