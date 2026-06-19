Colisão frontal entre dois veículos deixa 7 feridos na DF-100

Três das vítimas foram transportadas para unidades hospitalares, duas estavam em estado grave e uma em quadro estável. Os demais não precisaram de transporte - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Beatriz Ocké*

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 8h11 desta sexta-feira (19/6), para prestar atendimento em um acidente envolvendo dois veículos na altura do Km 02 da rodovia DF-100. Sete pessoas ficaram feridas. A corporação mobilizou sete viaturas para o socorro às vítimas e o controle do cenário da ocorrência.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No local, as equipes se depararam com uma colisão frontal entre um Fiat Uno preto e um Volkswagen CrossFox branco. Segundo os bombeiros, sete pessoas foram avaliadas, sendo três transportadas para unidades hospitalares, duas em estado grave e uma em quadro estável. Os demais não precisaram de transporte.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável por auxiliar no controle do trânsito e na segurança viária. A dinâmica da batida ainda é desconhecida.