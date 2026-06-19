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Colisão frontal entre dois veículos deixa 7 feridos na DF-100

O Corpo de Bombeiros atendeu sete pessoas envolvidas no acidente às 8h11 desta sexta-feira (19/06), sendo duas em estado grave. Sete viaturas da corporação foram mobilizadas para a ocorrência

Três das vítimas foram transportadas para unidades hospitalares, duas estavam em estado grave e uma em quadro estável. Os demais não precisaram de transporte - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Três das vítimas foram transportadas para unidades hospitalares, duas estavam em estado grave e uma em quadro estável. Os demais não precisaram de transporte - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Beatriz Ocké* 

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O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 8h11 desta sexta-feira (19/6), para prestar atendimento em um acidente envolvendo dois veículos na altura do Km 02 da rodovia DF-100. Sete pessoas ficaram feridas. A corporação mobilizou sete viaturas para o socorro às vítimas e o controle do cenário da ocorrência.

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No local, as equipes se depararam com uma colisão frontal entre um Fiat Uno preto e um Volkswagen CrossFox branco. Segundo os bombeiros, sete pessoas foram avaliadas, sendo três transportadas para unidades hospitalares, duas em estado grave e uma em quadro estável. Os demais não precisaram de transporte.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável por auxiliar no controle do trânsito e na segurança viária. A dinâmica da batida ainda é desconhecida. 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 19/06/2026 14:39
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