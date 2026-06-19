Matheus Cunha fez a festa da torcida brasileira - (crédito: Angela Weiss/AFP)

A Seleção Brasileira contou com a estrela de Vini Jr. e a novidade Matheus Cunha na escalação para vencer a primeira na Copa do Mundo de 2026. Na noite desta sexta-feira (19/6), o Brasil derrotou a seleção do Haiti por 3 x 0, no Century Link Field, na Filadélfia, após atuação coletiva superior ao apresentado na estreia diante de Marrocos.

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Depois de desbloquear a defesa, o camisa 9 da Canarinho abriu o caminho para a vitória. Marcou mais um, e ainda fez parte da jogada que originou o tento anotado pelo jogador do Real Madrid. Por fala nele, Vini foi mais uma das boas notícias do Brasil, inclusive, pelo segundo jogo seguido. Participou dos três gols anotados pela trupe de Ancelotti.

Com mais três pontos somados, a Seleção chega a quatro e ocupa a ponta do Grupo C. A pontuação é a mesma de Marrocos, mas o Brasil lidera no saldo. São 3 gols pró para a Amarelinha, contra 1 do time africano. O próximo confronto será na quarta-feira (24/6), às 19h, contra a Escócia.

50' - 2º T: FIM DE JOGO!! Brasil despacha o Haiti por 3 x 0 e vence a primeira na Copa do Mundo! Graças ao saldo de gols, assume a ponta do Grupo C!

O embate era, de certa forma, amarrado até a abertura do placar. Pouco inspirada, a Seleção esbarrava na linha de 5 defensores do adversário. O gol de Matheus trouxe confiança. Seguro na parte coletiva, o Brasil não sofreu, e contou com o brilho das estrelas no ataque para chegar à vitória. Fortemente pedido pela torcida, Endrick entrou bem no jogo e até deixou o dele, mas estava impedido.

48' - 2º T: Finalização perigosa do Haiti. Simon arrisca de fora da área e obriga Alisson a fazer defesa importante

45' - 2º T: Danilo Santos lança para Martinelli, que cruza para Éderson, mas meio-campista não consegue se equilibrar, e bate mal, para fora.



41' - 2º T: Isidor avança pelo lado esquerdo e bate com força na direção de Alisson, que faz a defesa e bota para escanteio.

33' - 2º T: Mais substituições para as equipes. Danilo Santos e Éderson substituem Vini Jr. e Bruno Guimarães do lado do Brasil. No Haiti, Ettiene Jr. entra no lugar de Bellegarde.

32' - 2º T: Endrick marca para o Brasil, mas é flagrado em impedimento! Depois de receber de Rayan, finalizou no canto esquerdo do goleiro, mas estava um pouco à frente da defesa haitiana. O jovem atacante, tão requisitado, iludiu a torcida verde-amarela com o lance anulado.

30' - 2º T: Douglas Santos recebe de Rayan no flanco esquerdo, avança, e bate forte para fora, por cima do gol. Brasil tinha, pelo menos, três jogadores dentro da área, à espera de um cruzamento.

Confira as reações da torcida brasiliense aos lances da Seleção na partida!

26' - 2º T: Jean Jacques recebe cartão amarelo após dura entrada em Martinelli

23' - 2º T: Mais uma parada para hidratação.

23' - 2º T: Grande jogada coletiva do Brasil. Bruno Guimarães acha Vini na ponta esquerda, que deixa de calcanhar para Martinelli. Em seguida, o jogador do Arsenal bate bonito e acerta o travessão. Lance, no entanto, foi flagrado em impedimento.

19' - 2º T: Substituições para os dois times. Endrick e Gabriel Martinelli entram no lugar de Matheus Cunha e Lucas Paquetá. No Haiti, Deedson substitui Casimir

17' - 2º T: Haiti perde melhor tentativa da equipe centro-americana na partida. Bellegarde bate escanteio e obriga Alisson a fazer defesa importante

16' - 2º T: Bellegarde cruza na área, mas Danilo tira

12' - 2º T: Vini cruza na área ao receber de Douglas Santos pela esquerda, mas tentativa acaba não alcançada por Rayan

10' - 2º T: Bellegarde fura feio ao receber de Providence em contra-ataque do Haiti

10' - 2º T: Vini exita após receber bonito passe de Marquinhos, e não consegue finalizar

08' - 2º T: Matheus Cunha tenta achar Vini com lançamento, mas bate forte demais na bola

03' - 2º T: Danilo erra e entrega a paçoca para Isidor. O jogador do Haiti não aproveita e chuta em cima de Gabriel Magalhães

00' - 2º T: Começa o segundo tempo!

























51' - 1º T: FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

Seleção melhora coletivamente em relação à estreia e vai para o vestiário em meio a atuação segura e livre de riscos. Com 62% de posse de bola, somou sete finalizações, onde cinco foram em direção à meta rival. Além de não ter sido ameaçado, Brasil, com exceção de um inseguro Raphinha, contou com boas atuações de todos em campo até aqui.

47' - 1º T: GOL DO BRASIL!! Vini marca o dele! 3 x 0!

Lucas Paquetá lança para o camisa sete em profundidade. Na corrida, domina, coloca no chão, ganha distância, e bate na saída de Placide pra fazer o segundo dele nesta Copa do Mundo.

38' - 1º T: Raphinha agacha e depois senta em campo. Possível problema preocupa. Camisa 11 faz expressão de dor enquanto conversa com Rodrigo Lasmar, técnico da Seleção. Rayan entra no lugar do atacante do Barcelona.

35' - 1º T: GOL DO BRASIL!! Matheus Cunha de novo!

Paquetá rouba a bola no meio de campo e rola para Vini Jr. O camisa sete toca em profundidade para Matheus Cunha, que conduz para a esquerda e bate com muita força no canto direito, no alto, do gol adversário para fazer 2 x 0 no placar!

29' - 1º T: Mais uma oportunidade perdida por Raphinha! O jogador do Barcelona recebe lançamento de Paquetá, mas, na hora da finalização, bate sem força

25' - 1º T: Pausa para hidratação.

23' - 1º T: GOL DO BRASIL!! 1 X 0!

Matheus Cunha rouba a bola no meio e acha Bruno Guimarães. O camisa 8 encontra Vini na ponta esquerda. Depois de cortar para o meio, bate para o gol. Defesa parcial de Placide dá rebote para Matheus Cunha, que carimba a meta rival para abrir o marcador.

22' - 1º T: Raphinha perde grande oportunidade, mas é flagrado em impedimento. Depois de mais um passe de Bruno Guimarães, camisa 11 avança em direção à meta, bate de cavadinha na saída do goleiro, mas vê a bola passar rente à trave.

20' - 1º T: Primeiros 20 minutos do confronto são de ataque contra defesa. Salvas poucas exceções em que Haiti toma a posse da bola, por breves períodos de tempo, Brasil martela em busca da abertura do placar.

18' - 1º T: Haiti também chega. Casimir dribla Cunha e o deixa no chão. Ao receber do companheiro, Arcus é flagrado em impedimento.



15' - 1º T: Matheus Cunha busca Raphinha na profundidade, mas Delcroix se antecipa para evitar chance concreta do Brasil.

11' - 1º T: Raphinha marca, mas tem gol invalidado. Pela ponta direita, recebeu de Bruno Guimarães e bateu no alto, na saída de Placide. Atacante, no entanto, estava em posição irregular.

07' - 1º T: Em jogada individual pelo flanco esquerdo, Vini dribla três marcadores, mas cai diante da marcação. Na sequência, Jean Jacques chuta contra Matheus Cunha e ganha o tiro de meta.

05' - 1º T: Placide demora a cobrar tiro de meta para o Haiti, e lance é revertido para escanteio. Na cobrança, cruzamento de Raphinha acaba afastado.

02' - 1º T: Haiti começa a partida com intensidade e violência. Em lances consecutivos, Jean-Jacques e Arcus cometem faltas em Vini Jr. e Douglas Santos. Por pisão no lateral-esquerdo brasileiro, o último acaba advertido com cartão amarelo.

01' - 1º T: Brasil chega ao campo de ataque pela primeira vez. Depois de receber bonito passe de Matheus Cunha, Raphinha domina, mas se enrola com a bola, e não consegue a finalização. Camisa 11 joga pela direita do ataque neste início de jogo.

00' - 1º T: Começa o jogo no estádio Century Link Field!

O Brasil está escalado para o duelo. Duas mudanças foram promovidas pelo técnico Carlo Ancelotti para o XI inicial. Ibañez deu a vaga na lateral-direita para Danilo. No ataque, Matheus Cunha será o titular no lugar de Igor Thiago.

O Brasil começará a partida com: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Matheus Cunha, Vini Jr. e Raphinha.

Enquanto isso, Haiti está escalado com: Placide; Arcus, Adé, Delcroix, Expérience e Duverne; Jean-Jacques e Bellegarde; Providence, Pierrot e Casimir.