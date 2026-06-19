Rodoviária tem movimento intenso antes do jogo da Seleção

As paixões por futebol e pela música levaram a psicopedagoga Clicyane Cardoso, 28 anos, e o professor Sirnande Fernandes, 35, a escolherem um karaokê para acompanhar o jogo do Brasil contra o Haiti, pela segunda rodada da copa do Mundo de futebol nesta sexta-feira (19/6).
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Na rodoviária, à espera do ônibus, os amigos falaram sobre a expectativa do treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancellotti, reforçar a equipe com jogadores que estarão no banco de reserva, como Endrick e Rayan.
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"Tenho boas expectativas mas acho que o treinador deve mudar o time", disse Clyciane.
Embora a psicopedagoga estivesse confiante com a entrada de nomes como Endrick, o meia vai começar o jogo contra o Haiti na reserva.
O Brasil entra em campo com Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr., Raphinha e Matheus Cunha.