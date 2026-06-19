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Copa do Mundo

Rodoviária tem movimento intenso antes do jogo da Seleção

Brasil vai entrar em campo às 21h30 desta sexta-feira (19/6), contra o Haiti, pela segunda rodada do Mundial

Movimentação na Rodoviária do Plano Piloto. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Movimentação na Rodoviária do Plano Piloto. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

As paixões por futebol e pela música levaram a psicopedagoga Clicyane Cardoso, 28 anos, e o professor Sirnande Fernandes, 35, a escolherem um karaokê para acompanhar o jogo do Brasil contra o Haiti, pela segunda rodada da copa do Mundo de futebol nesta sexta-feira (19/6).

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Na rodoviária, à espera do ônibus, os amigos falaram sobre a expectativa do treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancellotti, reforçar a equipe com jogadores que estarão no banco de reserva, como Endrick e Rayan.

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"Tenho boas expectativas mas acho que o treinador deve mudar o time", disse Clyciane.

Embora a psicopedagoga estivesse confiante com a entrada de nomes como Endrick, o meia vai começar o jogo contra o Haiti na reserva.

O Brasil entra em campo com Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr., Raphinha e Matheus Cunha.

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

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Por Francisco Artur de Lima
postado em 19/06/2026 20:33
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