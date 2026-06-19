Bar da Asa Norte espera casa cheia para a partida entre Brasil x Haiti

"Bar Pôr do Sol" espera repetir feito da estreia brasileira e conta com alto público - (crédito: Rafael Lins/CB)

A exemplo do que ocorreu no jogo de estreia, o tradicional Bar Pôr do Sol, na 408 Norte, espera casa cheia para a partida entre Brasil x Haiti, nesta sexta-feira (19/6), às 21h30. O proprietário, Artur Cézar, de 57 anos, disse que contratou cinco garçons para atender a alta demanda: “Tivemos que reforçar a equipe. Esperamos para hoje o mesmo público do jogo contra Marrocos: cerca de 400 pessoas”, ressaltou.

Faltando cerca de uma hora e meia para o apito inicial, cerca de 200 pessoas compareceram para acompanhar o pré-jogo. Brasil e Haiti se enfrentam pela segunda rodada pelo Grupo C da Copa do Mundo, na Filadélfia (EUA). Após o empate amargo na estreia, Ancelotti e companhia precisam do bom resultado para continuar sonhando com o hexa.







