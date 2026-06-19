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COPA DO MUNDO

Bar da Asa Norte espera casa cheia para a partida entre Brasil x Haiti

Tradicional na 408 Norte, Bar Pôr do Sol tem expectativa de superar as mais de 400 pessoas que assistiram ao primeiro jogo do Brasil na casa

"Bar Pôr do Sol" espera repetir feito da estreia brasileira e conta com alto público - (crédito: Rafael Lins/CB)
"Bar Pôr do Sol" espera repetir feito da estreia brasileira e conta com alto público - (crédito: Rafael Lins/CB)
A exemplo do que ocorreu no jogo de estreia, o tradicional Bar Pôr do Sol, na 408 Norte, espera casa cheia para a partida entre Brasil x Haiti, nesta sexta-feira (19/6), às 21h30. O proprietário, Artur Cézar, de 57 anos, disse que contratou cinco garçons para atender a alta demanda: “Tivemos que reforçar a equipe. Esperamos para hoje o mesmo público do jogo contra Marrocos: cerca de 400 pessoas”, ressaltou. 
Faltando cerca de uma hora e meia para o apito inicial, cerca de 200 pessoas compareceram para acompanhar o pré-jogo. Brasil e Haiti se enfrentam pela segunda rodada pelo Grupo C da Copa do Mundo, na Filadélfia (EUA). Após o empate amargo na estreia, Ancelotti e companhia precisam do bom resultado para continuar sonhando com o hexa.
  • "Bar Pôr do Sol" espera repetir feito da estreia brasileira e conta com alto público Rafael Lins/CB
  • "Bar Pôr do Sol" espera repetir feito da estreia brasileira e conta com alto público Rafael Lins/CB
  • "Bar Pôr do Sol" espera repetir feito da estreia brasileira e conta com alto público Rafael Lins/CB

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RAFAEL LINS*

Estudante do UniCEUB, é estagiário da editoria de Esportes do Correio Braziliense.

    Por RAFAEL LINS*
    postado em 19/06/2026 20:32
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