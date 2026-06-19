Mesmo com gols da Seleção, torcedores pedem Endrick e são atendidos

No Mimo Bar, na SCLN 205, na Asa Norte, o nome do jogador Endrick não sai da boca dos torcedores, mesmo após o placar mais elástico do primeiro tempo.

Bruno Val, 28 anos, acredita que, com Endrick em campo, o Brasil pode fazer ainda mais gols. “Eu acho que ele tem que entrar. Jogador muito bom e que vai ajudar ainda mais a equipe”, afirmou.

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Outra mudança que ele faria é colocar o jogador Luiz Henrique. “Ele seria outra boa adição ao time. Espero que ele entre”, disse.

Para Lucas Pestana,o time de Ancelotti está bom, mas ainda cabe mais jogadores. "Com toda certeza, o Endrick deveria estar. Eu acho que ele vai ampliar ainda mais o placar”, comentou.

O amigo, Pedro Aguiar, sentiu falta de mais jogadores do Flamengo na Seleção. "Muitos duvidaram do Paquetá, mas eu tinha certeza que ele iria ser um bom jogador. Eu teria levado o Pedro, camisa 9 do meu time", ponderou.

Se a vitória do Brasil for confirmada, o time ocupará o primeiro lugar do grupo C, superando a Seleção de Marrocos.