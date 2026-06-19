Com muita festa, público no Bar do Mendes comemora vitória brasileira

A expectativa, agora, é de vencer a Escócia e carimbar a vaga na próxima fase com facilidade - (crédito: Rafael Lins/CB/D.A.Press)

Finalmente a primeira vitoria brasileira chegou. Os comandados de Carlo Ancelotti venceram por 3x0 o Haiti, na noite desta sexta-feira (19/6). Com gols de Matheus Cunha (duas vezes) e Vinicius Júnior, a Seleção garantiu o resultado ainda no primeiro tempo.

No Bar do Mendes, na 410 Norte, o clima era de festa. O público encheu o local e acompanhou o baile brasileiro. A participação de Endrick e Rayan agradaram ao público, que esperava a estreia dos jovens jogadores no Mundial.

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A expectativa, agora, é de vencer a Escócia e carimbar a vaga na próxima fase com facilidade, elevando a moral da equipe. Depois de uma estreia amarga, com um empate diante do Marrocos, a postura de Ancelotti também agradou ao público.

O Brasil conquistou os primeiros três pontos no torneio e lidera o grupo com quatro pontos, assim como Marrocos, que fica atrás pelo saldo de gols. O próximo desafio brasileiro é diante da Escócia, na próxima quarta-feira (24/6), às 19h.