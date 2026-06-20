Vitória da seleção anima torcedores para próxima rodada

A seleção brasileira joga contra a Escócia na próxima quarta-feira (29/6) - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/D.A.Press)

Após uma vitória folgada de 3 a 0 contra a seleção haitiana, torcedores que assistiram o jogo no Mimo Bar, na Asa Norte, acreditam em classificação sem medo.

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Letícia Boba, 23 anos, comemorou muito a primeira vitória da seleção. “Eu tinha certeza que eles iam se redimir do primeiro jogo. Foi uma vitória muito boa e poderia sair mais gols”, disse.

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Além da vitória, ela também comemorou o bolão que acertou. “Eu apostei no placar exato, mas confesso que queria que saísse mais gols”, brincou. A estratégia utilizada foi baseada em opiniões táticas das duas seleções. “Ouvi as pessoas falando que o Haiti estava voltando a disputar uma copa depois de muito tempo, e como o elenco brasileiro também é muito bom, me deu confiança em apostar nesse placar”, acrescentou.

A estratégia utilizada foi baseada em opiniões táticas das duas seleções (foto: Luiz Fellipe Alves/CB/D.A.Press)

Sobre o próximo jogo, contra a Escócia, ela continua confiante, mas aposta em um placar mais econômico. “Eu acredito que vai ser um jogo um pouco mais difícil. Mas o Brasil leva por 2 a 1”, torceu.

Ainda no Mimo Bar, Raíssa Vaz, 32 anos, também acertou um bolão. “Fiquei muito feliz pela vitória e por ter acertado o bolão. Duas vitórias para mim”, declarou orgulhosa.

Apesar de achar o elenco bom e a tática do time arrojada, ela pede por mais entrosamento. “O time realmente é bom, já ótimos jogadores, mas acho que precisa encaixar mais o esquema tático”, opinou a torcedora.

Apesar de achar o elenco bom e a tática do time arrojada, ela pede por mais entrosamento (foto: Luiz Fellipe Alves/CB/D.A.Press)

Raissa possui a escalação ideal com jogadores mais jovens. “O Endrick tem que ser titular, isso é um fato. Além dele, eu colocaria o Danilo Santos, que sempre entrou bem nos jogos e o Luiz Henrique que joga no meu time do coração, o Botafogo “, afirmou.

A seleção brasileira joga contra a Escócia na próxima quarta-feira (29/6) em Miami e lutará para permanecer em primeiro do Grupo C.