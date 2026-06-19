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Copa do Mundo

Brasil vence Haiti por 3 x 0 e traz esperança para torcedores

Com dois gols de Matheus Cunha e um de Vini Jr., Seleção Brasileira chega à primeira vitória no Mundial

Os torcedores celebraram a primeira vitória do Brasil na Copa do Mundo - (crédito: Lucas Alarcão/CB/D.A.Press)
Os torcedores celebraram a primeira vitória do Brasil na Copa do Mundo - (crédito: Lucas Alarcão/CB/D.A.Press)

Na volta do intervalo, a animação da torcida brasileira no Birosca não diminuiu. Com a Seleção vencendo por 3 x 0, os pedidos por mais um gol ecoavam pelo local. De pé, os torcedores acompanhavam cada lance da partida.

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Aos 12 minutos, veio o primeiro grande grito da etapa final. Vini Jr. cruzou na área e Rayan passou por centímetros de alcançar a bola e marcar o quarto gol brasileiro. Seis minutos depois, outra explosão, Endrick, de 19 anos, entrou em campo e levou os torcedores à loucura.

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Após um período de poucas emoções e escassas oportunidades de gol, foi justamente Endrick quem voltou a incendiar a torcida. O atacante chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado por impedimento, frustrando a comemoração dos brasileiros.

Apesar das investidas da Seleção, o quarto gol não saiu. Ainda assim, o apito final foi suficiente para transformar a expectativa em festa. Os torcedores celebraram a primeira vitória do Brasil na Copa do Mundo. “Precisávamos vencer e, mais do que isso, vencer bem. No segundo tempo o time diminuiu o ritmo, mas estou muito esperançoso para os próximos jogos”, afirmou Guilherme Oliveira, de 32 anos, morador da Asa Sul.

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Lucas Alarcão*

Estudante de jornalismo do UniCeub, é repórter estagiário de Esportes no Correio Braziliense.

Por Lucas Alarcão*
postado em 19/06/2026 23:52
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