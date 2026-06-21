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LOTERIAS

Aposta do Guará quase leva bolada da Mega-Sena deste sábado (20/6)

Uma aposta do Rio de Janeiro acertou as seis dezenas e levou quase R$ 40 milhões sozinha. Mais humilde, aposta do Guará ficou com R$ 30.910,50

Sorte passou perto da capital neste fim de semana - (crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil)
Sorte passou perto da capital neste fim de semana - (crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil)

Foi por pouco, bem pouco. Um bilhete lotérico da Mega-Sena registrado no Guará acertou cinco dezenas do sorteio 3021 realizado na noite deste sábado (20/6). Os números sorteados foram 16-19-22-24-46-58.

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O registro foi feito na casa lotérica Caixa da Sorte, na QE 7, do Guará I. Trata-se de um bilhete simples, com seis números, que custou R$ 6. Ao acertar cinco dezenas, a aposta leva para casa R$ 30.910,50.

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Uma aposta do Rio de Janeiro acertou as seis dezenas e levou quase R$ 40 milhões sozinha. Segundo informações da Caixa, em todo o país 65 apostas acertaram cinco dezenas (a do Guará foi a única no Distrito Federal).

O próximo sorteio será na próxima terça-feira (23/6), a partir das 21h. O valor estimado do prêmio é de R$ 3 milhões.

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor do site do jornal Correio Braziliense. Formado em "Comunicação Social - Jornalismo" pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento.

Por Ronayre Nunes
postado em 21/06/2026 15:53 / atualizado em 21/06/2026 16:00
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