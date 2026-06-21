InícioCidades DF
PRISÃO

Foragido do sistema prisional com 11 anos de pena a cumprir é capturado

Homem de 33 anos foi localizado pela PMDF no Núcleo Bandeirante após denúncia de populares. Ele era procurado devido à condenação por roubo

PMDF captura foragido - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
PMDF captura foragido - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Um homem de 33 anos que estava foragido do sistema prisional foi capturado na madrugada deste domingo (21/6), no Núcleo Bandeirante. Contra ele havia um mandado expedido pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, indicando mais 11 anos de pena a serem cumpridos pelo crime de roubo.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

De acordo com a Polícia Militar (PMDF), a corporação recebeu informações de populares indicando o endereço onde o fugitivo estaria. Com base nas denúncias, os policiais realizaram diligências e localizaram o homem.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Após a prisão, ele foi encaminhado ao Centro de Progressão Penitenciária (CPP), onde ficou à disposição da Justiça para o cumprimento do mandado e adoção dos procedimentos legais cabíveis.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 21/06/2026 14:53
SIGA
x