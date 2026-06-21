Foragido do sistema prisional com 11 anos de pena a cumprir é capturado

Um homem de 33 anos que estava foragido do sistema prisional foi capturado na madrugada deste domingo (21/6), no Núcleo Bandeirante. Contra ele havia um mandado expedido pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, indicando mais 11 anos de pena a serem cumpridos pelo crime de roubo.

De acordo com a Polícia Militar (PMDF), a corporação recebeu informações de populares indicando o endereço onde o fugitivo estaria. Com base nas denúncias, os policiais realizaram diligências e localizaram o homem.

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Após a prisão, ele foi encaminhado ao Centro de Progressão Penitenciária (CPP), onde ficou à disposição da Justiça para o cumprimento do mandado e adoção dos procedimentos legais cabíveis.