Homem é preso após incendiar apartamento e agredir companheira grávida

A prisão do suspeito foi feita no Condomínio Versalles, em Sobradinho II - (crédito: Divulgação/ CBMDF)

Um homem foi preso em flagrante neste domingo (21/6), após atear fogo no apartamento da companheira e agredi-la, no Condomínio Versalles, em Sobradinho II. A vítima, que está grávida, segurava a filha do casal no colo no momento da agressão.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), moradores da região intervieram para socorrer a mulher, momento em que o agressor fugiu do local. A corporação foi acionada para prestar apoio ao Corpo de Bombeiros (CBMDF), que já atuava no combate ao incêndio.

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Após buscas na região, os policiais localizaram o suspeito. Segundo a PMDF, ele faz uso de tornozeleira eletrônica. O homem foi abordado, detido e encaminhado à 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II).

O CBMDF informou que a ocorrência mobilizou cinco viaturas para co0mbater as chamas no imóvel, que no segundo pavimento.

O fogo foi controlado e não se espalhou para outras unidades. A vítima recebeu atendimento médico no local e não houve necessidade de encaminhamento a hospital.