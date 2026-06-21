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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso após incendiar apartamento e agredir companheira grávida

Vítima segurava filha no colo durante ataque no Condomínio Versalles, em Sobradinho II. Suspeito foi localizado após fugir do local e usava tornozeleira eletrônica

A prisão do suspeito foi feita no Condomínio Versalles, em Sobradinho II - (crédito: Divulgação/ CBMDF)
A prisão do suspeito foi feita no Condomínio Versalles, em Sobradinho II - (crédito: Divulgação/ CBMDF)

Um homem foi preso em flagrante neste domingo (21/6), após atear fogo no apartamento da companheira e agredi-la, no Condomínio Versalles, em Sobradinho II. A vítima, que está grávida, segurava a filha do casal no colo no momento da agressão.

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De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), moradores da região intervieram para socorrer a mulher, momento em que o agressor fugiu do local. A corporação foi acionada para prestar apoio ao Corpo de Bombeiros (CBMDF), que já atuava no combate ao incêndio.

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Após buscas na região, os policiais localizaram o suspeito. Segundo a PMDF, ele faz uso de tornozeleira eletrônica. O homem foi abordado, detido e encaminhado à 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II).

O CBMDF informou que a ocorrência mobilizou cinco viaturas para co0mbater as chamas no imóvel, que no segundo pavimento.

O fogo foi controlado e não se espalhou para outras unidades. A vítima recebeu atendimento médico no local e não houve necessidade de encaminhamento a hospital.

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 21/06/2026 19:05
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