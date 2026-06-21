Bebê de 8 meses é transportada em avião para receber transplante de fígado

Criança foi levada para receber parte do fígado da avó - (crédito: Corpo de Bombeiros do Distrito Federal/Divulgação)

Avó e neta partiram para Curitiba (PR) na manhã deste domingo (21/6) para realizar uma cirurgia de transplante de fígado em um transporte aeromédico interestadual. Em tratamento contra insuficiência hepática no Hospital da Criança de Brasília, a bebê foi transportada pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) no avião Resgate 09, com destino ao Aeroporto de Bacacheri. A criança receberá parte do fígado da avó, Aline Almeida, de 45 anos.

Juntamente com a mãe, Mariana Campos, de 27 anos, a família viajou às 5h, saindo do Aeroporto Internacional de Brasília. Segundo informações do CBMDF, bombeiros, pilotos, médicos, operadores aerotáticos, mecânicos e enfermeiros foram mobilizados ao longo da semana para planejar a operação e garantir o transporte seguro da bebê. Na decolagem, uma equipe multidisciplinar composta por dois pilotos, um médico e um enfermeiro realizou o deslocamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Momentos antes da viagem, a avó relatou estar emocionada por poder doar parte do próprio órgão à neta. “Eu realmente não esperava, pensávamos que seria ou o meu genro ou a minha filha. Estou lisonjeada de poder fazer isso por ela”, disse.

O médico Marcelo Carvalho explicou que a equipe realizou o planejamento da parte médica, considerando recursos e logística necessários para que a criança tivesse suporte adequado durante a viagem. “A primeira coisa que pedimos é o relatório médico, para ter todo o material necessário ao paciente, de acordo com o quadro e o tamanho”, afirmou. Na aeronave, foi levado um kit compatível com terapia intensiva, capaz de atender até cinco horas de deslocamento.

Em comunicação constante com a equipe da unidade de saúde em Curitiba, a coordenação se certifica de que haverá apoio para o transporte da criança até a equipe responsável pelo transplante. Avaliada pelos profissionais de saúde, a paciente passa por uma preparação para a cirurgia.

