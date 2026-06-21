Obituário: 51 funerais neste domingo (21/6); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (21/6):

Campo da Esperança

Ana Maria Ferreira, 78 anos



Antônia de Maria Evangelista Alves, 70 anos



Antônio Gonçalves da Silva, 63 anos



Antônio Leite da Silva, 86 anos



Antônio Ribeiro da Silva, 78 anos



Ausair Feitosa Farias, 93 anos



Cláudia Cardoso de Sousa, 53 anos



Fragmar Diniz Leite, 84 anos



João Leite da Silva, 95 anos



Leopoldina Lagares de Lima, 97 anos



Lúcia Maria Loiola, 92 anos



Luiz Rodrigues de Sousa, 69 anos



Maria de Lourdes Bezerra de Araújo, 42 anos



Marisa de Macedo Nogueira, 80 anos



Natanael Correa da Silva, 32 anos



Nilson Chagas Quirino, 99 anos



Rodrigo Souza Ferreira, 41 anos

Taguatinga

Antônia da Silva, 94 anos



Arilton Lopes dos Santos, 55 anos



Denise Valença Martins, 46 anos



Giovana dos Reis Lopes, 16 anos



Gislene de Abreu, 58 anos



José Barbosa Reis, 64 anos



Luiz Ferreira Lima, 77 anos



Luíza Rodrigues de Sousa e Silva, 79 anos



Maria das Neves de Souza, 67 anos



Maria Helena Fagundes de Souza, 86 anos



Maria Matias da Gama, 82 anos



Odmildo Ribeiro Brandão, 49 anos



Rita Aurentina de Almeida Santos, 93 anos



Terezinha de Jesus Ribeiro da Fonseca, 64 anos



Valdeci Pereira dos Santos, 76 anos

Gama

Carlito Barbosa Machado, 64 anos



Divino José da Silva, 63 anos



Francisca Dantas Filgueira, 96 anos



Manuel Silva dos Anjos, 90 anos



Nilton César Oliveira da Silva, 55 anos

Planaltina

Antônio Benedito Bernardo, 91 anos



Daniel Moura Silva, 49 anos



Judith Coelho da Silva Rodrigues, 70 anos



Naiara Ferreira dos Santos, 34 anos

Brazlândia

Willian Cézar Batista Pereira, 40 anos

Sobradinho

Josias Ribeiro Folha, 58 anos



Lindauro da Silva, 84 anos



Uilton Bento do Nascimento, 62 anos

Jardim Metropolitano

Alessio Machado de Souza, 72 anos (cremação)



Gérsio Baptista, 70 anos (cremação)



José Valdir Vieira dos Santos, 65 anos



Josivan da Mota Silva, 40 anos



Judith Nunes, 79 anos (cremação)



Maria do Amparo Lima de Souza, 72 anos

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