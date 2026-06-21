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Obituário: 51 funerais neste domingo (21/6); confira lista

eja quais foram os sepultamentos em 21 de junho de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (21/6):

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Campo da Esperança

  • Ana Maria Ferreira, 78 anos
  • Antônia de Maria Evangelista Alves, 70 anos
  • Antônio Gonçalves da Silva, 63 anos
  • Antônio Leite da Silva, 86 anos
  • Antônio Ribeiro da Silva, 78 anos
  • Ausair Feitosa Farias, 93 anos
  • Cláudia Cardoso de Sousa, 53 anos
  • Fragmar Diniz Leite, 84 anos
  • João Leite da Silva, 95 anos
  • Leopoldina Lagares de Lima, 97 anos
  • Lúcia Maria Loiola, 92 anos
  • Luiz Rodrigues de Sousa, 69 anos
  • Maria de Lourdes Bezerra de Araújo, 42 anos
  • Marisa de Macedo Nogueira, 80 anos
  • Natanael Correa da Silva, 32 anos
  • Nilson Chagas Quirino, 99 anos
  • Rodrigo Souza Ferreira, 41 anos

Taguatinga

  • Antônia da Silva, 94 anos
  • Arilton Lopes dos Santos, 55 anos
  • Denise Valença Martins, 46 anos
  • Giovana dos Reis Lopes, 16 anos
  • Gislene de Abreu, 58 anos
  • José Barbosa Reis, 64 anos
  • Luiz Ferreira Lima, 77 anos
  • Luíza Rodrigues de Sousa e Silva, 79 anos
  • Maria das Neves de Souza, 67 anos
  • Maria Helena Fagundes de Souza, 86 anos
  • Maria Matias da Gama, 82 anos
  • Odmildo Ribeiro Brandão, 49 anos
  • Rita Aurentina de Almeida Santos, 93 anos
  • Terezinha de Jesus Ribeiro da Fonseca, 64 anos
  • Valdeci Pereira dos Santos, 76 anos

Gama

  • Carlito Barbosa Machado, 64 anos
  • Divino José da Silva, 63 anos
  • Francisca Dantas Filgueira, 96 anos
  • Manuel Silva dos Anjos, 90 anos
  • Nilton César Oliveira da Silva, 55 anos

Planaltina

  • Antônio Benedito Bernardo, 91 anos
  • Daniel Moura Silva, 49 anos
  • Judith Coelho da Silva Rodrigues, 70 anos
  • Naiara Ferreira dos Santos, 34 anos

Brazlândia

  • Willian Cézar Batista Pereira, 40 anos

Sobradinho

  • Josias Ribeiro Folha, 58 anos
  • Lindauro da Silva, 84 anos
  • Uilton Bento do Nascimento, 62 anos

Jardim Metropolitano

  • Alessio Machado de Souza, 72 anos (cremação)
  • Gérsio Baptista, 70 anos (cremação)
  • José Valdir Vieira dos Santos, 65 anos
  • Josivan da Mota Silva, 40 anos
  • Judith Nunes, 79 anos (cremação)
  • Maria do Amparo Lima de Souza, 72 anos

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 21/06/2026 17:48
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