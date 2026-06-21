Obituário: 51 funerais neste domingo (21/6); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (21/6):
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Campo da Esperança
- Ana Maria Ferreira, 78 anos
- Antônia de Maria Evangelista Alves, 70 anos
- Antônio Gonçalves da Silva, 63 anos
- Antônio Leite da Silva, 86 anos
- Antônio Ribeiro da Silva, 78 anos
- Ausair Feitosa Farias, 93 anos
- Cláudia Cardoso de Sousa, 53 anos
- Fragmar Diniz Leite, 84 anos
- João Leite da Silva, 95 anos
- Leopoldina Lagares de Lima, 97 anos
- Lúcia Maria Loiola, 92 anos
- Luiz Rodrigues de Sousa, 69 anos
- Maria de Lourdes Bezerra de Araújo, 42 anos
- Marisa de Macedo Nogueira, 80 anos
- Natanael Correa da Silva, 32 anos
- Nilson Chagas Quirino, 99 anos
- Rodrigo Souza Ferreira, 41 anos
Taguatinga
- Antônia da Silva, 94 anos
- Arilton Lopes dos Santos, 55 anos
- Denise Valença Martins, 46 anos
- Giovana dos Reis Lopes, 16 anos
- Gislene de Abreu, 58 anos
- José Barbosa Reis, 64 anos
- Luiz Ferreira Lima, 77 anos
- Luíza Rodrigues de Sousa e Silva, 79 anos
- Maria das Neves de Souza, 67 anos
- Maria Helena Fagundes de Souza, 86 anos
- Maria Matias da Gama, 82 anos
- Odmildo Ribeiro Brandão, 49 anos
- Rita Aurentina de Almeida Santos, 93 anos
- Terezinha de Jesus Ribeiro da Fonseca, 64 anos
- Valdeci Pereira dos Santos, 76 anos
Gama
- Carlito Barbosa Machado, 64 anos
- Divino José da Silva, 63 anos
- Francisca Dantas Filgueira, 96 anos
- Manuel Silva dos Anjos, 90 anos
- Nilton César Oliveira da Silva, 55 anos
Planaltina
- Antônio Benedito Bernardo, 91 anos
- Daniel Moura Silva, 49 anos
- Judith Coelho da Silva Rodrigues, 70 anos
- Naiara Ferreira dos Santos, 34 anos
Brazlândia
- Willian Cézar Batista Pereira, 40 anos
Sobradinho
- Josias Ribeiro Folha, 58 anos
- Lindauro da Silva, 84 anos
- Uilton Bento do Nascimento, 62 anos
Jardim Metropolitano
- Alessio Machado de Souza, 72 anos (cremação)
- Gérsio Baptista, 70 anos (cremação)
- José Valdir Vieira dos Santos, 65 anos
- Josivan da Mota Silva, 40 anos
- Judith Nunes, 79 anos (cremação)
- Maria do Amparo Lima de Souza, 72 anos
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postado em 21/06/2026 17:48