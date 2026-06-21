Iges abre sindicância para apurar morte de homem que esperava atendimento na UPA

Homem de 49 anos morreu dentro da UPA do Recanto das Emas - (crédito: Eduardo Fernandes/ CB/ DA PRESS)

Por Luana Nogueira, especial para o Correio

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) afirmou neste domingo (21/6) que abriu sindicância interna, na noite deste sábado (20/6) para apurar o caso de Vilmar Pereira da Silva, de 49 anos, que morreu enquanto esperava para ser atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Recanto das Emas. De acordo com instituto, as circunstâncias da morte serão analisadas "as providências cabíveis serão adotadas após a conclusão da apuração dos fatos”.

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O anúncio foi feito após a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), exigir que a Secretaria de Saúde e o próprio IgesDF investiguem rigorosamente o caso. “Em primeiro lugar, quero prestar minha solidariedade à família e aos amigos do Vilmar da Silva neste momento de dor. Já determinei à Secretaria de Saúde e ao Iges que apurem com rigor as circunstâncias do falecimento dele na unidade hospitalar e responsabilizem aqueles que não deram o adequado atendimento", destacou a governadora, nas redes sociais.

Leia mais: O que se sabe sobre a morte de homem que aguardava atendimento em UPA do DF

O caso

O homem morreu no sábado (20/6) por volta das 14h enquanto estava sentado em uma cadeira de rodas na recepção do hospital. De acordo com populares, ele se queixava de mal-estar e aguardava desde às 10h por um médico.

Ao perceberem que o homem havia morrido, os populares não deixaram que os funcionários levassem o corpo para dentro da unidade e optaram por esperar a chegada da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).



Procurada pela reportagem, a PCDF informou que a morte segue em apuração na 27ª Delegacia de Polícia, em Recanto das Emas. De acordo com a corporação, Vilmar Pereira da Silva vivia em situação de rua. Até o momento, não há atualizações sobre a investigação da morte.

Vídeo mostra a PMDF isolando a área onde o homem morreu (foto: Reprodução/ Vídeo)

Veja a nota do Iges-DF na íntegra

"O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) manifesta solidariedade aos familiares e amigos de V.S.

Por determinação da Governadora Celina Leão e em alinhamento com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o Instituto instaurou, na noite de sábado (20), procedimento de apuração para esclarecer, com rigor, transparência e responsabilidade, todas as circunstâncias relacionadas ao ocorrido nas dependências da UPA do Recanto das Emas.

Todas as informações serão devidamente analisadas e as providências cabíveis serão adotadas após a conclusão da apuração dos fatos.

O IgesDF reafirma seu compromisso com a assistência humanizada, o respeito à vida e a segurança dos usuários da rede pública de saúde."



