Nicolás Lugano, filho de ídolo do Uruguai acompanha jogo em Brasília

Por Luana Nogueira, Especial para o Correio - À convite da Embaixada do Uruguai, Nicolás Lugano, filho do ex-capitão da seleção do Uruguai e zagueiro do clube brasileiro São Paulo, Diego Lugano, marcou presença no jogo da seleção contra Cabo Verde no bar Patinho Feio, na 102 Norte. Nicolás Lugano é jogador do time brasiliense Capital Clube de Futebol e mora em Brasília há seis meses, desde quando foi contratado pelo clube.

Para ele, é uma alegria torcer para o país ao lado de seus companheiros uruguaios. “Quando você está em outro lugar e encontra tantas pessoas do seu país, é uma oportunidade linda. Ver a bandeira, ver tantas pessoas torcendo pelo Uruguai. Também é uma oportunidade de conhecer mais uruguaios aqui em Brasília”, disse Lugano.

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O pai dele, Diego Lugano, assistiu à partida da seleção de camarote, no estádio, em Miami. Diego Lugano disputou duas Copas do Mundo pelo Uruguai: 2010, na África do Sul, e 2014, no Brasil. Ele foi o capitão da equipe uruguaia em ambas as edições. “Ele sempre torce muito. Defendeu o Uruguai por tantos anos que continua vivendo isso intensamente. Inclusive, ele está no estádio assistindo ao jogo. Nós conversamos antes de eu vir para cá. Acho que a coisa mais linda para um uruguaio é ver a Celeste em campo” afirmou Nicolás.

Após o empate de 2 a 2 com Cabo Verde, o jogador avaliou que a seleção do Uruguai jogou bem e que o resultado poderia ter sido diferente. “O Uruguai foi a equipe que teve mais posse de bola e criou mais oportunidades. Infelizmente, não deu certo. Faltou transformar as chances em gols. Já passou, o jogo acabou. Agora é pensar na Espanha, que será um desafio ainda maior”, afirmou.

O uruguaio confessa que estava mais confiante no primeiro tempo, quando o Uruguai pontuava 2 gols contra 1 do Cabo Verde. Apesar disso, o empate não frustrou suas expectativas. Para ele o torcedor uruguaio é persistente e gosta de se sentir desafiado. “Estamos bem, estamos confiantes. Temos bons jogadores. Se você vai torcer pelo seu país, tem que acreditar contra qualquer adversário. Se Deus quiser, vamos ganhar”, disse.

Lugano acredita que o Uruguai não apenas sairá vitorioso da próxima partida contra a Espanha, como também tem condições de seguir sonhando com o título da Copa do Mundo “Sempre temos que acreditar. Existem seleções muito fortes e favoritas ao título, mas o Uruguai nunca gostou de carregar esse rótulo. Talvez seja até melhor quando ninguém fala muito da gente. Assim, fica mais fácil surpreender. Já que estamos na Copa, temos que sonhar", afirmou.

Futuro no futebol

Nicolás Lugano é jogador do time brasiliense Capital Clube de Futebol há seis meses e é grato por vestir a camisa do time. “Estou muito feliz. É um clube que está crescendo bastante, abriu as portas para mim e me deu a oportunidade de mostrar meu futebol no Brasil. Sou muito grato ao Capital e espero poder ficar mais tempo defendendo essa camisa”, destacou.

O sonho do jogador é traçar um caminho parecido com o do pai, do qual fala com muito orgulho. “Tenho dois grandes sonhos: jogar pela seleção uruguaia e atuar pelo São Paulo. Pela trajetória do meu pai no clube, seria algo muito especial para mim. Por isso também vejo essa passagem pelo futebol brasileiro como um passo importante”, ressaltou.