Uruguaios se reuniram neste domingo para assistir duelo contra Cabo Verde

Por Luana Nogueira, especial para o Correio

A comunidade uruguaia do Distrito Federal reuniu cerca de 50 torcedores neste domingo (21/6) para assistir ao segundo jogo da Seleção do Uruguai na Copa do Mundo. Após o empate de 2 x 2 com Cabo Verde, os torcedores acreditam que o time poderia ter jogado melhor, mas seguem confiantes e animados com o futuro no Mundial.

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O encontro, organizado pela Embaixada do Uruguai, ocorreu no Bar Patinho Feio, na 102 Norte. A secretária de Cultura da embaixada, Agustina Casavalle, destaca que o intuito do encontro é fortalecer a comunidade e trazer o sentimento de estar em casa para os torcedores. “No jogo passado, organizamos um evento na embaixada que reuniu mais ou menos 80 pessoas. Dessa vez nos reunimos aqui para alternar os locais. A torcida Uruguaia está forte e animada, o importante é estar juntos.”

O uruguaio Luiz Ezequiel Lima, de 65 anos, acredita que o Uruguai perdeu muitas oportunidades de fazer gols e havia condições de ter um desempenho melhor contra Cabo Verde. “O Uruguai jogou bem, mas poderia ter feito mais gols, porque teve mais oportunidades que Cabo Verde. Eles criaram oportunidades, mas do outro lado também havia um grande goleiro, o Vozinha é um grande goleiro”, afirmou.

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O torcedor continua confiante que a seleção tem chances de levantar a taça da Copa do Mundo, mas admite que a próxima partida será mais desafiante. “O Uruguai tem uma história muito grande no futebol e seguimos muito confiantes. Continuo animado, mas vai ser muito difícil. Agora o Uruguai vai ter que jogar contra a Espanha, uma seleção forte, enquanto Cabo Verde enfrenta a Arábia Saudita.”

Silas Ezequiel, de 28 anos, estava entre os uruguaios reunidos no bar. Ele diz que ficou decepcionado com o resultado. “Infelizmente, a seleção do Uruguai não conseguiu superar mais uma vez um adversário que, teoricamente, é mais fraco. Infelizmente, hoje não foi o resultado que a gente queria.”, afirmou.

Para ele, o time começou jogando bem no primeiro tempo, quando fez dois gols, mas as falhas do segundo tempo foram decisivas. “Naquele começo de jogo o Uruguai estava conseguindo comandar a partida, criando oportunidades e atacando bem. A defesa deu algumas vaciladas, mas o problema foi que uma dessas falhas acabou resultando no empate. Depois o time pressionou bastante, mas não conseguiu transformar as chances em gol.”, disse.

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É o segundo empate do Uruguai desde a estreia no Mundial. Para o torcedor Silas Ezequiel, no entanto, os dois resultados tiveram significados diferentes. Enquanto o empate com a Arábia Saudita deixou a sensação de que a equipe merecia a vitória, o resultado contra Cabo Verde foi o contrário. “O empate contra a Arábia Saudita foi um empate enganoso. Apesar do placar, o Uruguai fez um grande jogo, criou muitas oportunidades e pressionou bastante. Hoje foi diferente. O Uruguai não jogou tão bem quanto na estreia. Então, no primeiro jogo, eu acho que o empate não foi merecido. Neste segundo, infelizmente, foi. O time falhou e isso precisa ser reconhecido.”

Mesmo apontando falhas, Silas segue confiante com o próximo jogo do Uruguai. Ele afirma que a Espanha é um adversário forte, mas que o Uruguai sairá campeão da partida. “A Seleção do Uruguai é sempre assim: nos jogos difíceis joga bem, e nos jogos fáceis acaba complicando. Por isso, acredito que a chance de ganhar da Espanha é muito grande. Apesar do resultado de hoje, acho que vai dar certo. A situação agora é simples: tem que ganhar da Espanha. E eu tenho certeza de que vai ganhar da Espanha.”