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OPERAÇÃO JUROS ZERO

Deputado aciona Ministério Público e pede investigação sobre consignados no GDF

Representação apresentada por Gabriel Magno (PT) cita supostas irregularidades envolvendo PicPay e pede apuração de possíveis favorecimentos administrativos

Operação apura supostos descontos irregulares em empréstimos consignados na folha de pagamento de servidores do Distrito Federal - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)
Operação apura supostos descontos irregulares em empréstimos consignados na folha de pagamento de servidores do Distrito Federal - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)

O deputado distrital Gabriel Magno (PT) protocolou uma Notícia de Fato no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) pedindo investigação sobre o sistema de consignações na folha de pagamento dos servidores do Governo do Distrito Federal (GDF). A representação aponta supostos favorecimentos administrativos envolvendo a autorização para atuação da PicPay e solicita apuração de eventual conflito de interesses relacionado ao ex-governador Ibaneis Rocha.  

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Entre os argumentos apresentados está uma decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), que identificou indícios de irregularidades na modalidade de antecipação salarial oferecida pela PicPay. Segundo o documento, a cobrança de uma “taxa de antecipação” contraria a exigência de que a operação ocorra sem juros, o que levou o tribunal a determinar a suspensão de novos descontos até a adequação do sistema.  

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A representação pede que o MPDFT investigue a atuação, citando investigações federais envolvendo a empresa e reclamações de servidores do Distrito Federal sobre descontos em folha supostamente não autorizados.  

Ao Correio, Gabriel afirmou que o grupo responsável pela denúncia identificou inconsistências e levou o caso às autoridades competentes. “Apuramos os indícios de irregularidades cometidos nessa operação montada no início do ano. Denunciamos ao TCDF e ao MP e agora vamos acompanhar o caso para que os responsáveis sejam punidos e os recursos sejam devolvidos aos servidores que foram prejudicados, garantindo seus direitos.”

Procurados pela reportagem, a defesa do ex-governador Ibaneis Rocha não se manifestou até a publicação dessa matéria.  

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 22/06/2026 16:46
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