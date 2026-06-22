Deputado aciona Ministério Público e pede investigação sobre consignados no GDF

Operação apura supostos descontos irregulares em empréstimos consignados na folha de pagamento de servidores do Distrito Federal - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)

O deputado distrital Gabriel Magno (PT) protocolou uma Notícia de Fato no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) pedindo investigação sobre o sistema de consignações na folha de pagamento dos servidores do Governo do Distrito Federal (GDF). A representação aponta supostos favorecimentos administrativos envolvendo a autorização para atuação da PicPay e solicita apuração de eventual conflito de interesses relacionado ao ex-governador Ibaneis Rocha.

Entre os argumentos apresentados está uma decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), que identificou indícios de irregularidades na modalidade de antecipação salarial oferecida pela PicPay. Segundo o documento, a cobrança de uma “taxa de antecipação” contraria a exigência de que a operação ocorra sem juros, o que levou o tribunal a determinar a suspensão de novos descontos até a adequação do sistema.

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A representação pede que o MPDFT investigue a atuação, citando investigações federais envolvendo a empresa e reclamações de servidores do Distrito Federal sobre descontos em folha supostamente não autorizados.

Ao Correio, Gabriel afirmou que o grupo responsável pela denúncia identificou inconsistências e levou o caso às autoridades competentes. “Apuramos os indícios de irregularidades cometidos nessa operação montada no início do ano. Denunciamos ao TCDF e ao MP e agora vamos acompanhar o caso para que os responsáveis sejam punidos e os recursos sejam devolvidos aos servidores que foram prejudicados, garantindo seus direitos.”

Procurados pela reportagem, a defesa do ex-governador Ibaneis Rocha não se manifestou até a publicação dessa matéria.