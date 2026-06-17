"A melhor coisa que fiz foi devolver o BRB para a cidade", diz Celina Leão

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), defendeu a atuação para salvar o Banco de Brasília (BRB) e rebateu críticas sobre a operação financeira envolvendo a instituição. “A melhor coisa que eu fiz pra segurar foi devolver o BRB pra essa cidade. A história vai demonstrar que a coisa certa que eu fiz”, declarou durante agenda oficial, nesta quarta-feira (17/6), no Palácio do Buriti.
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A chefe do Executivo local tambem ressaltou que o BRB pertence à população brasiliense. “Porque esse banco não é meu, não é de governadores, é do povo de Brasília”, disse.
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Segundo a governadora, a própria instituição financeira é responsável pelo pagamento da operação. “Eu tenho hoje um contrato junto com o BRB. Quem paga isso hoje é o próprio banco. Eu sou controladora, por isso que eu peguei o empréstimo. Então a gente precisa começar a trazer verdades”, disse.
Celina destacou ainda medidas de contenção de despesas adotadas desde o início do governo. “Desde quando eu assumi, cortei um monte de coisa. Cortei gasto, cortei evento, cortei muita coisa. Cortei aluguel, tive coragem de ocupar o Centrad, tirar os privilégios dos aluguéis”, disse.
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