"Inadmissível", diz Celina sobre servidores do BRB que fraudaram aposentados

Celina classificou como inadmissível o esquema de fraudes que atingiu 3,5 mil aposentados e pensionistas do GDF - (crédito: Agencia Brasilia)

A governadora Celina Leão (PP) classificou como inadmissível o esquema de fraudes que atingiu 3,5 mil aposentados e pensionistas do Governo do Distrito Federal (GDF). Durante agenda oficial nesta terça-feira (23/6), ela afirmou que o governo acompanha de perto as investigações e determinou a apuração completa do caso, que envolve descontos irregulares realizados sem a autorização dos beneficiários.

“É inadmissível lesionar o servidor público”, declarou Celina ao comentar a operação que investiga uma organização criminosa suspeita de desviar R$ 5 milhões por meio de cobranças indevidas em benefícios de aposentados. Segundo ela, além da auditoria interna em andamento, o governo solicitou uma ampla apuração para esclarecer todas as circunstâncias do esquema.

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De acordo com a chefe do Buriti, os investigados utilizavam práticas fraudulentas para efetuar os descontos. “São estelionatários que ligavam para os aposentados e tinham o apoio de alguns servidores públicos, que já foram identificados na operação”, afirmou.

Celina explicou que os criminosos realizavam gravações para simular autorizações dos beneficiários e efetivar as cobranças. “Mesmo sem a anuência do servidor, a quadrilha agia e fazia os descontos”, disse. Ela destacou ainda que muitas vítimas foram atingidas justamente em um momento de maior vulnerabilidade, após anos de serviço público.

Ao falar sobre as medidas que serão adotadas pelo GDF, Celina garantiu que o objetivo é não apenas responsabilizar os autores do crime, mas também recuperar os recursos desviados. “Prender os responsáveis, localizar esses recursos e devolvê-los aos nossos servidores públicos”, declarou.

Investigação

Três servidores do BRB e um grupo de associações são investigados por esquema criminoso de desconto na folha de pagamentos de aposentados e pensionistas do GDF.

A operação que investiga o esquema foi deflagrada nesta terça (26/6) e apura descontos irregulares que teriam atingido cerca de 3,5 mil aposentados e pensionistas do Distrito Federal.