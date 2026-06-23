Incêndio atinge automóvel em via pública de São Sebastião nesta segunda

Bombeiros atendem a ocorrência em automóvel em São Sebastião - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um incêndio destruiu um automóvel na Vila Nova, Rua 14, em São Sebastião. As chamas atingiram um veículo Peugeot 207 HB XR, de cor cinza, e ficaram restritas ao compartimento do motor. Não houve registro de vítimas no local.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado nesta segunda-feira (22/6), por volta das 21h, e deslocou duas viaturas para atender a ocorrência. Os militares encontraram o veículo em chamas e iniciaram imediatamente o combate ao fogo.

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Para conter o incêndio, os bombeiros utilizaram uma linha de mangueira com espuma, conseguindo controlar rapidamente a situação e impedir que as chamas se propagassem para o restante do automóvel. Durante a ação, pertences pessoais do proprietário que estavam no veículo foram recuperados.

Após a extinção do incêndio, a perícia de incêndio foi informada sobre a ocorrência para os procedimentos cabíveis. As causas que deram origem ao fogo ainda são desconhecidas.