InícioCidades DF
FRAUDES

Servidores do BRB e associações são investigados por desvio R$ 5 mi de aposentados do GDF

Pelo menos 3,5 mil aposentados e pensionistas do GDF foram vítimas de esquema envolvendo servidores do BRB e associações. A polícia cumpriu sete mandados de prisão e 10 de busca e apreensão

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (23/6), a Operação Parasitas - (crédito: PCDF/Divulgação)
A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (23/6), a Operação Parasitas - (crédito: PCDF/Divulgação)

Três servidores do BRB e um grupo de associações são investigados por esquema criminoso de desconto na folha de pagamentos de aposentados e pensionistas do Governo do Distrito Federal (GDF) sem autorização dos beneficiários. Até o momento, o prejuízo para os trabalhadores é estimado pela Polícia Civil do DF em mais de R$ 5 milhões. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O caso é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Coordenação de repressão aos crimes contra o consumidor, a propriedade imaterial e a fraudes. De acordo com as apurações, a quadrilha efetuou descontos irregulares nas contas de 3,5 mil pessoas mesmo sem a comprovação adequada de autorização dos titulares das contas. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Na manhã desta terça (23/6), os investigadores cumpriram quatro mandados de prisão temporária, três mandados de prisão preventiva e 10 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal — Plano Piloto, Asa Sul, Asa Norte, Recanto das Emas, Brazlândia e Jardim Botânico— e em Minas Gerais —Belo Horizonte e Igaratinga. 

Entre os alvos estão sedes de associações investigadas por suposta participação no esquema, além de pessoas suspeitas de atuar na operacionalização dos descontos e na manutenção do modelo de arrecadação sob investigação. 

O nome da operação, Parasitas, faz referência à suspeita de exploração financeira contínua de aposentados e pensionistas por meio de descontos realizados sem autorização válida, prática que agora é alvo de aprofundamento das investigações.

Saiba Mais

%MCEPASTEBIN%

  • Google Discover Icon
DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 23/06/2026 08:50 / atualizado em 23/06/2026 10:20
SIGA
x