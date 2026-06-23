Servidores do BRB e associações são investigados por desvio R$ 5 mi de aposentados do GDF

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (23/6), a Operação Parasitas - (crédito: PCDF/Divulgação)

Três servidores do BRB e um grupo de associações são investigados por esquema criminoso de desconto na folha de pagamentos de aposentados e pensionistas do Governo do Distrito Federal (GDF) sem autorização dos beneficiários. Até o momento, o prejuízo para os trabalhadores é estimado pela Polícia Civil do DF em mais de R$ 5 milhões.

O caso é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Coordenação de repressão aos crimes contra o consumidor, a propriedade imaterial e a fraudes. De acordo com as apurações, a quadrilha efetuou descontos irregulares nas contas de 3,5 mil pessoas mesmo sem a comprovação adequada de autorização dos titulares das contas.

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Na manhã desta terça (23/6), os investigadores cumpriram quatro mandados de prisão temporária, três mandados de prisão preventiva e 10 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal — Plano Piloto, Asa Sul, Asa Norte, Recanto das Emas, Brazlândia e Jardim Botânico— e em Minas Gerais —Belo Horizonte e Igaratinga.

Entre os alvos estão sedes de associações investigadas por suposta participação no esquema, além de pessoas suspeitas de atuar na operacionalização dos descontos e na manutenção do modelo de arrecadação sob investigação.

O nome da operação, Parasitas, faz referência à suspeita de exploração financeira contínua de aposentados e pensionistas por meio de descontos realizados sem autorização válida, prática que agora é alvo de aprofundamento das investigações.

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