Operação contra descontos ilegais de aposentados teve origem em denúncia do BRB

O Banco de Brasília (BRB) informou, em nota divulgada, que a operação que investiga um esquema de descontos ilegais em benefícios de aposentados e pensionistas do Governo do Distrito Federal (GDF) teve origem em uma notícia-crime apresentada pelo próprio banco, após a identificação de irregularidades em movimentações financeiras e indícios de descumprimento de normas de compliance dentro da instituição.
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Segundo o BRB, a comunicação às autoridades foi feita “após a identificação de irregularidades em movimentações financeiras e indícios de descumprimento de normas de compliance”. A investigação apura eventuais condutas irregulares relacionadas ao descumprimento de regras e procedimentos estabelecidos pelo banco.
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Como medida administrativa preventiva, três empregados do BRB foram afastados de suas funções até a conclusão das investigações e a apuração de responsabilidades.
Em nota, o banco ressaltou que os fatos sob investigação não têm relação com a atual gestão da instituição. O BRB afirmou que quaisquer irregularidades comprovadas serão tratadas com rigor, conforme os procedimentos normativos.
A instituição destacou que repudia práticas criminosas, especialmente aquelas que possam atingir públicos vulneráveis, e reforçou o compromisso com a integridade, a transparência e a conformidade. O banco afirmou que seguirá colaborando de forma integral com as autoridades responsáveis pela apuração do caso.
Leia a nota na íntegra:
O BRB informa que a operação deflagrada pela PCDF na manhã de hoje (23) teve início a partir de notícia crime encaminhada, pelo próprio banco, às autoridades policiais, após a identificação de irregularidades em movimentações financeiras e indícios de descumprimento de normas de compliance.
Como medida administrativa, 3 empregados foram afastados de suas funções, até a conclusão das investigações e a verificação de eventual responsabilidade.
O BRB destaca que os fatos sob investigação não dizem respeito à atual administração do BRB, e reforça que quaisquer fatos irregulares identificados serão punidos com os rigores cabíveis, dentro dos procedimentos normativamente estabelecidos.
Por fim, o BRB repudia quaisquer práticas criminosas, em especial aquelas que violem direitos de públicos vulneráveis, e reforça seu compromisso com a integridade, a conformidade e a transparência, e sua colaboração permanente e integral com as autoridades competentes.