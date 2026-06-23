Celina Leão lança endereçamento eletrônico rural de 20 mil propriedades

A governadora Celina Leão (PP) assinou a ordem de serviço para o lançamento do Programa de Endereçamento Digital Rural do Distrito Federal, iniciativa que pretende criar um "CEP Rural" para cerca de 20 mil propriedades rurais do DF. O ato foi realizado nesta terça-feira (23/6), no Palácio do Buriti, e reuniu produtores rurais e autoridades.

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Durante o evento, Celina destacou que o projeto representa um avanço na inclusão digital e na garantia de serviços públicos para quem vive no campo. Segundo ela, a falta de um endereço preciso ainda é um desafio enfrentado por milhares de famílias rurais. “Se a pessoa vai pedir socorro, como é que você dá o endereço? Vira na segunda porteira, passa no mata-burro e vira à direita. Isso acabou aqui no Distrito Federal”, afirmou a governadora.

O sistema utilizará tecnologia de geolocalização por Plus Codes, permitindo que cada propriedade rural tenha uma identificação digital reconhecida por plataformas como Google Maps, Waze e Bing Maps. A expectativa é que o novo modelo facilite a localização das propriedades por equipes do Samu, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, Defesa Civil e demais serviços públicos.

A chefe do executivo local ressaltou que a iniciativa vai além da tecnologia e representa mais dignidade para os moradores das áreas rurais. “A maior função desse projeto é dar dignidade para as pessoas que mais precisam. Nós queremos governar ao lado do homem e da mulher do campo”, declarou.

Atualmente, o programa conta com 6.369 propriedades cadastradas. A meta para 2026 é alcançar 20 mil propriedades georreferenciadas e totalmente integradas às plataformas de navegação digital. O secretário de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, Rafael Bueno explicou que muitos produtores ainda utilizam referências informais para indicar suas propriedades. “Por muito tempo o endereço era: pega a DF, vira na árvore, entra na porteira branca. Isso não é endereço, isso não é dignidade”, afirmou.

Segundo o secretário, o sistema permitirá que produtores recebam entregas diretamente em suas propriedades, além de contribuir para o planejamento e manutenção das estradas rurais. “Nós vamos mapear todas as estradas rurais do Distrito Federal. O governo vai ser mais eficiente para recuperar as vias e saber exatamente onde os serviços precisam ser realizados”, destacou.

Iniciativa

O projeto é conduzido pela Secretaria de Agricultura em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), o Instituto de Economia Agrícola de São Paulo (IEA-SP) e a Secretaria de Governança Digital e Inovação. O investimento previsto é de R$ 375,7 mil, destinados à infraestrutura tecnológica, desenvolvimento da plataforma digital, aquisição de equipamentos, logística de campo e ampliação da equipe técnica.

Entre os benefícios previstos estão a redução do tempo de resposta em emergências, melhoria da logística rural, fortalecimento do escoamento da produção agrícola, ampliação do acesso ao comércio eletrônico e modernização da gestão territorial do Distrito Federal. O objetivo é garantir que todas as propriedades rurais tenham uma localização oficial reconhecida digitalmente e integrada aos principais sistemas de navegação do mundo.

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com a criação do chamado “CEP Rural”. O sistema de localização será totalmente gratuito para os agricultores cadastrados.