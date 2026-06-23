Homem é preso por matar testemunha que tentou apartar briga no Recanto das Emas

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um dos suspeitos de assassinar um homem a tiros no Recanto das Emas. O detido foi identificado como Ezio de Castro Bruni, 30 anos, conhecido como Galeguinho. Segundo as investigações, a vítima, Jesus Alves dos Santos, 52, tentou intervir em uma briga quando foi atingida por, pelo menos, dois tiros. O segundo envolvido, Luiz Feliphe Viana Aires, o Felipinho, 37, continua foragido.

A prisão foi efetivada nessa segunda-feira (22/6) e o crime ocorreu na madrugada do último domingo (21/6), na quadra 406 da região administrativa. De acordo com as investigações conduzidas pela Seção de Investigação de Crimes Violentos (Sicvio), a dupla chegou ao local conhecido como “Favelinha” em um veículo roubado e passou a agredir e ameaçar um homem que passava pela via pública.

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Jesus Alves também transitava pela rua e tentou intervir para que os suspeitos parassem de chutar o rapaz, já caído no chão. A tentativa de diálogo motivou os criminosos a dispararem contra a vítima, atingida por pelo menos dois tiros: um no braço e outro na cabeça. O homem foi socorrido inicialmente na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Recanto das Emas e transferido para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT), mas não resistiu.

Segundo a 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), Ezio de Castro possui antecedentes criminais por tentativa de homicídio, roubo, lesão corporal e ameaça. Contra ele, também foi cumprido um mandado de recaptura, uma vez que era considerado foragido do sistema prisional, onde cumpria pena por roubo.

A equipe pericial do Instituto de Identificação encontrou as digitais de Galeguinho e Felipinho no interior do veículo Polo vermelho utilizado na ação, que foi abandonado no local do crime e apreendido. Imagens de câmeras de segurança revelaram que o automóvel havia sido roubado pela dupla, com o auxílio de um terceiro homem, na última quinta-feira (18/6), em uma loja de móveis na Ceilândia, onde funcionários foram rendidos com armas de fogo.

Após a formalização da prisão na 27ª DP, Ezio de Castro Bruni foi encaminhado à Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP), ficando à disposição do Poder Judiciário.