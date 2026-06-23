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Homem é preso por matar testemunha que tentou apartar briga no Recanto das Emas

Vítima foi baleada na cabeça após intervir em agressão. Comparsa de suspeito preso segue foragido. Crime ocorreu na madrugada do último domingo (21/6), na quadra 406 da região administrativa

Suspeito de homicídio foi preso nessa segunda-feira (22) - (crédito: Divulgação/PCDF)
Suspeito de homicídio foi preso nessa segunda-feira (22) - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um dos suspeitos de assassinar um homem a tiros no Recanto das Emas. O detido foi identificado como Ezio de Castro Bruni, 30 anos, conhecido como Galeguinho. Segundo as investigações, a vítima, Jesus Alves dos Santos, 52, tentou intervir em uma briga quando foi atingida por, pelo menos, dois tiros. O segundo envolvido, Luiz Feliphe Viana Aires, o Felipinho, 37, continua foragido.

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A prisão foi efetivada nessa segunda-feira (22/6) e o crime ocorreu na madrugada do último domingo (21/6), na quadra 406 da região administrativa. De acordo com as investigações conduzidas pela Seção de Investigação de Crimes Violentos (Sicvio), a dupla chegou ao local conhecido como “Favelinha” em um veículo roubado e passou a agredir e ameaçar um homem que passava pela via pública.

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Jesus Alves também transitava pela rua e tentou intervir para que os suspeitos parassem de chutar o rapaz, já caído no chão. A tentativa de diálogo motivou os criminosos a dispararem contra a vítima, atingida por pelo menos dois tiros: um no braço e outro na cabeça. O homem foi socorrido inicialmente na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Recanto das Emas e transferido para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT), mas não resistiu.

Segundo a 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), Ezio de Castro possui antecedentes criminais por tentativa de homicídio, roubo, lesão corporal e ameaça. Contra ele, também foi cumprido um mandado de recaptura, uma vez que era considerado foragido do sistema prisional, onde cumpria pena por roubo. 

A equipe pericial do Instituto de Identificação encontrou as digitais de Galeguinho e Felipinho no interior do veículo Polo vermelho utilizado na ação, que foi abandonado no local do crime e apreendido. Imagens de câmeras de segurança revelaram que o automóvel havia sido roubado pela dupla, com o auxílio de um terceiro homem, na última quinta-feira (18/6), em uma loja de móveis na Ceilândia, onde funcionários foram rendidos com armas de fogo.

Após a formalização da prisão na 27ª DP, Ezio de Castro Bruni foi encaminhado à Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP), ficando à disposição do Poder Judiciário.

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Letícia Mouhamad e Darcianne Diogo
postado em 23/06/2026 11:41
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