Obituário: 39 funerais nesta terça-feira (23/6); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (23/6):

Campo da Esperança

Ademir Marcelino da Silva, 52 anos



Alvira Marra de Araújo, 90 anos



Clodomir Silveira Gonçalves, 74 anos



Eliesio José da Silva, 60 anos



Genival Duarte Monteiro, 80 anos



Geraldo Cícero de Sousa, 74 anos



Heraldo Coelho Francelino, 59 anos



Igor Henrique da Silva Matos, 33 anos



José Tengan, 77 anos



Marcelo Pinheiro Silva, 61 anos



Maria de Lourdes do Nascimento, 97 anos



Maria Teresa Abraham Netto de Araújo, 79 anos



Marlene Cecília Venâncio da Silva, 64 anos



Mônica Beatriz Alves da Cunha Maciel, 58 anos



Neide Maria dos Reis, 75 anos



Regivan Francisco dos Santos, 40 anos

Taguatinga

Aylton de Andrade, 85 anos



Daiane Ribeiro Tavares, 30 anos



Francisco de Assis Soares Macedo, 71 anos



Francisco Manoel Canuto, 91 anos



Geny de Oliveira Soares, 54 anos



Heleni dos Santos Gomes, 72 anos



João Vitor Borges da Silva, 15 anos



Lucielma da Silva Canuto, 55 anos



Maria de Lourdes da Silva Correia do Couto, 70 anos



Maria Freire Coelho, 81 anos

Gama

Antônio Alves da Costa, 86 anos



João Lima de Sousa, 77 anos



Maria de Lima Sousa, 81 anos

Planaltina

Francisca Izabel dos Santos, 81 anos



Maria das Graças Santos Silva, 67 anos



Orlinda de Lima Fernandes, 95 anos



Rosalba da Silva Nunes, 81 anos

Brazlândia

Francisco das Chagas Pereira de Assunção, 66 anos

Sobradinho

Jerônima Alves de Sousa, 72 anos



Luís Carlos de Jesus Farias, 49 anos



Rael Willian de Jesus Caetano, menos de 1 ano

Jardim Metropolitano

Alvantina Marcelino Martins, 89 anos (cremação)



Maria Nice Meireles Barbosa, 93 anos (cremação)

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