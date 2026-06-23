Obituário: 39 funerais nesta terça-feira (23/6); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (23/6):
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Campo da Esperança
- Ademir Marcelino da Silva, 52 anos
- Alvira Marra de Araújo, 90 anos
- Clodomir Silveira Gonçalves, 74 anos
- Eliesio José da Silva, 60 anos
- Genival Duarte Monteiro, 80 anos
- Geraldo Cícero de Sousa, 74 anos
- Heraldo Coelho Francelino, 59 anos
- Igor Henrique da Silva Matos, 33 anos
- José Tengan, 77 anos
- Marcelo Pinheiro Silva, 61 anos
- Maria de Lourdes do Nascimento, 97 anos
- Maria Teresa Abraham Netto de Araújo, 79 anos
- Marlene Cecília Venâncio da Silva, 64 anos
- Mônica Beatriz Alves da Cunha Maciel, 58 anos
- Neide Maria dos Reis, 75 anos
- Regivan Francisco dos Santos, 40 anos
Taguatinga
- Aylton de Andrade, 85 anos
- Daiane Ribeiro Tavares, 30 anos
- Francisco de Assis Soares Macedo, 71 anos
- Francisco Manoel Canuto, 91 anos
- Geny de Oliveira Soares, 54 anos
- Heleni dos Santos Gomes, 72 anos
- João Vitor Borges da Silva, 15 anos
- Lucielma da Silva Canuto, 55 anos
- Maria de Lourdes da Silva Correia do Couto, 70 anos
- Maria Freire Coelho, 81 anos
Gama
- Antônio Alves da Costa, 86 anos
- João Lima de Sousa, 77 anos
- Maria de Lima Sousa, 81 anos
Planaltina
- Francisca Izabel dos Santos, 81 anos
- Maria das Graças Santos Silva, 67 anos
- Orlinda de Lima Fernandes, 95 anos
- Rosalba da Silva Nunes, 81 anos
Brazlândia
- Francisco das Chagas Pereira de Assunção, 66 anos
Sobradinho
- Jerônima Alves de Sousa, 72 anos
- Luís Carlos de Jesus Farias, 49 anos
- Rael Willian de Jesus Caetano, menos de 1 ano
Jardim Metropolitano
- Alvantina Marcelino Martins, 89 anos (cremação)
- Maria Nice Meireles Barbosa, 93 anos (cremação)
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postado em 23/06/2026 16:46 / atualizado em 23/06/2026 16:47