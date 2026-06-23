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Obituário: 39 funerais nesta terça-feira (23/6); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 23 de junho de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (23/6):

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Campo da Esperança

  • Ademir Marcelino da Silva, 52 anos
  • Alvira Marra de Araújo, 90 anos
  • Clodomir Silveira Gonçalves, 74 anos
  • Eliesio José da Silva, 60 anos
  • Genival Duarte Monteiro, 80 anos
  • Geraldo Cícero de Sousa, 74 anos
  • Heraldo Coelho Francelino, 59 anos
  • Igor Henrique da Silva Matos, 33 anos
  • José Tengan, 77 anos
  • Marcelo Pinheiro Silva, 61 anos
  • Maria de Lourdes do Nascimento, 97 anos
  • Maria Teresa Abraham Netto de Araújo, 79 anos
  • Marlene Cecília Venâncio da Silva, 64 anos
  • Mônica Beatriz Alves da Cunha Maciel, 58 anos
  • Neide Maria dos Reis, 75 anos
  • Regivan Francisco dos Santos, 40 anos

Taguatinga

  • Aylton de Andrade, 85 anos
  • Daiane Ribeiro Tavares, 30 anos
  • Francisco de Assis Soares Macedo, 71 anos
  • Francisco Manoel Canuto, 91 anos
  • Geny de Oliveira Soares, 54 anos
  • Heleni dos Santos Gomes, 72 anos
  • João Vitor Borges da Silva, 15 anos
  • Lucielma da Silva Canuto, 55 anos
  • Maria de Lourdes da Silva Correia do Couto, 70 anos
  • Maria Freire Coelho, 81 anos

Gama

  • Antônio Alves da Costa, 86 anos
  • João Lima de Sousa, 77 anos
  • Maria de Lima Sousa, 81 anos

Planaltina

  • Francisca Izabel dos Santos, 81 anos
  • Maria das Graças Santos Silva, 67 anos
  • Orlinda de Lima Fernandes, 95 anos
  • Rosalba da Silva Nunes, 81 anos

Brazlândia

  • Francisco das Chagas Pereira de Assunção, 66 anos

Sobradinho

  • Jerônima Alves de Sousa, 72 anos
  • Luís Carlos de Jesus Farias, 49 anos
  • Rael Willian de Jesus Caetano, menos de 1 ano

Jardim Metropolitano

  • Alvantina Marcelino Martins, 89 anos (cremação)
  • Maria Nice Meireles Barbosa, 93 anos (cremação)

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 23/06/2026 16:46 / atualizado em 23/06/2026 16:47
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