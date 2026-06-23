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MANUTENÇÃO

Túnel Rei Pelé será interditado nas noites de quinta e sexta-feira

A interdição, programada para acontecer das 23h às 5h, visa a manutenção dos jatos ventiladores do túnel

A interdição, programada para acontecer das 23h às 5h, visa a manutenção dos 52 jatos ventiladores do túnel - (crédito: Divulgação/DER-DF)
A interdição, programada para acontecer das 23h às 5h, visa a manutenção dos 52 jatos ventiladores do túnel - (crédito: Divulgação/DER-DF)

Por Beatriz Ocké—O túnel Rei Pelé ficará parcialmente interditado nesta quinta (25/6), no sentido Ceilândia-Brasília, e, na sexta-feira (26/6), no sentido contrário, das 23h às 5h. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), a interdição tem como objetivo a manutenção preventiva dos 52 jatos ventiladores localizados no teto do túnel

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O bom funcionamento desses ventiladores garante a qualidade do ar e segurança dos motoristas em caso de acidentes. A manutenção desses equipamentos é feita mensalmente para que operem dentro das especificações do fabricante. Durante o serviço, veículos poderão transitar em apenas uma das faixas.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 23/06/2026 14:58
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