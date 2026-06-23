Sesc da 504 Sul transmite Brasil x Escócia com roda de samba e brincadeiras

Os torcedores brasilienses ganham uma opção oficial e festiva para acompanhar o próximo compromisso da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Nesta quarta-feira (24/6), o Sesc-DF promove a transmissão ao vivo da partida entre Brasil e Escócia na unidade da 504 Sul.
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O evento, estruturado na área externa do local, vai integrar a exibição do futebol com atrações musicais, atividades recreativas e ações promocionais abertas ao público. A entrada para o complexo é totalmente gratuita, ficando restrita apenas à capacidade máxima de lotação do espaço.
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A movimentação cultural na quadra começa bem antes do apito inicial, marcado para as 19h. Os portões e a sonorização abrem às 16h sob o comando do DJ Vinny. Logo em seguida, às 17h, o cantor Miltinho assume o palco com uma roda de samba para animar o público e preparar o clima da torcida. Para o momento do jogo, telões de alta definição foram posicionados na área externa da unidade para garantir a visibilidade dos lances de qualquer ponto do pátio.
Paralelamente às atrações de palco, a organização preparou ativações temáticas voltadas para o entretenimento familiar e de grupos de amigos. O Sesc disponibilizará um ponto fixo para troca de figurinhas, brincadeiras interativas com a temática do torneio e dinâmicas com distribuição de brindes promocionais ao longo de toda a tarde e noite.
De acordo com o diretor regional do Sesc-DF, Valcides de Araújo, a proposta do evento é consolidar a unidade como uma referência de convivência urbana, unindo o espírito esportivo ao acesso cultural seguro. O gestor aponta que a estrutura foi desenhada para acolher a comunidade do Plano Piloto e de regiões administrativas próximas em um formato integrado de lazer.
Serviço
Transmissão de Brasil x Escócia – Copa do Mundo
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Local: Sesc 504 Sul
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Data: quarta-feira
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Horários: 16h (DJ Vinny) | 17h (Roda de Samba com Miltinho) | 19h (Início da partida)
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Estrutura: transmissão em telões na área externa da unidade
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Acesso: entrada gratuita, sujeita à lotação do espaço