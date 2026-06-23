Júri por morte de adolescente em racha ocorre nesta quinta-feira (25/6)

Letícia Maria Barroso Camargo teve a vida interrompida após sofrer um grave acidente de carro - (crédito: Arquivo pessoal)

A busca por justiça pela morte de Letícia Maria Barroso Camargo, de 17 anos, entra em uma nova etapa nesta quinta-feira (25/6). Mais de um ano e meio após o acidente que tirou a vida da adolescente, será realizada a sessão do Tribunal do Júri do caso, às 9h30, no Fórum de Ceilândia.

Segundo fontes ligadas ao processo, o réu, identificado como Rafael Alves de Oliveira, responde em liberdade. Diante da proximidade do julgamento, familiares e amigos de Letícia mobilizam uma corrente de apoio para acompanhar a sessão.

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Em uma publicação divulgada nas redes sociais, as famílias Barroso e Camargo convidaram a população a comparecer ao julgamento.

“As famílias Barroso e Camargo convidam parentes, colegas, amigos, familiares e todos aqueles que guardam com carinho a memória de Letícia para acompanharem a sessão do Tribunal do Júri referente ao seu caso. Neste momento de busca por justiça, contamos com a presença, o apoio e as orações de todos que compartilham conosco a lembrança e o amor por Letícia”, diz o comunicado.

Relembre o caso

O acidente ocorreu em 21 de dezembro de 2024, na BR-070, na altura do Setor O, em Ceilândia. De acordo com as investigações, Letícia estava em um Volkswagen Jetta branco junto com outras seis adolescentes e o motorista Rafael Alves de Oliveira.

As apurações apontaram que o veículo participava de um racha quando colidiu na traseira de um caminhão de coleta de lixo. Letícia não resistiu aos ferimentos e morreu. Ainda segundo informações registradas na época, Rafael Alves de Oliveira se recusou a realizar o teste do bafômetro no local do acidente.

Agora, familiares da jovem aguardam o julgamento na expectativa de uma resposta da Justiça.